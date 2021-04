Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat am Mittwoch bei einer virtuellen Veranstaltung 24 Leuchtturmprojekte im Landeswettbewerb "RegioWIN 2030 - Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit" ausgezeichnet. Der Wettbewerb ist laut dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ein zentraler Baustein im Rahmen der Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. "Damit leistet das Land einen Beitrag für ein innovativeres Europa, für intelligenten wirtschaftlichen Wandel - aber auch für ein ökologischeres, CO2-ärmeres Europa", so das Ministerium in einer Mitteilung. Unter anderem werden Projekte in der Bodenseeregion, am Technologiestandort Karlsruhe sowie in der Region Nordschwarzwald gefördert.