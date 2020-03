Coronavirus: Letzter Direktflug in die USA gestartet

30-tägiges Einreiseverbot Coronavirus: Letzter Direktflug in die USA gestartet

Ab Mitternacht gilt das Einreiseverbot in die USA. Dann dürfen Bürgerinnen und Bürger der EU die Vereinigten Staaten 30 Tage lang nicht mehr besuchen. Am Freitag um 10 Uhr startete von Stuttgart aus der letzte Direktflug in die USA.

