Ab Freitag können Wahlberechtigte nur noch vor Ort ihre Unterlagen für die Landtagswahl abgeben oder direkt abstimmen. Die Briefwahlbeteiligung ist dieses Jahr wohl so hoch wie nie.

Wer seine Briefwahlunterlagen beisammen und ausgefüllt hat, sollte am Donnerstag noch zum Briefkasten gehen. Nur so kann man sicher sein, dass der Brief pünktlich zur Landtagswahl ankommt. Außerdem können Wahlberechtigte die Unterlagen persönlich an der zuständigen Stelle ihres Wahlkreises abgeben.

Frühe Stimmabgabe verändert Wahlkampf

"Briefwahl bietet in Corona-Zeiten eine sichere Möglichkeit, die eigene Stimme abzugeben", findet Frank Brettschneider, Politik-Experte der Universität Hohenheim. "Vor allem ältere Menschen haben die Sorge, sich im Wahllokal zu infizieren. Sie wählen daher häufiger per Brief." Der Kommunikationswissenschaftler ist am Sonntag Wahlexperte für den SWR.

Eine Auswirkung auf das Wahlergebnis habe die Briefwahl nicht, stellt Brettschneider klar. Allerdings müssten Wahlberechtigte lernen, was eine frühe Stimmabgabe bedeute: "Die frühen Briefwähler sehen, dass sie bei unvorhergesehenen Ereignissen vor der Wahl ihre Wahlentscheidung nicht mehr rückgängig machen können. Alle CDU-Wählerinnen und -Wähler, die jetzt bereits per Briefwahl gewählt haben, können beispielsweise den Covid-Masken-Skandal nicht mehr in ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen.

Wie kann ich noch wählen? Wahlberechtigte können noch bis Freitag um 18 Uhr ihren Wahlschein bei der zuständigen Stelle ihres Wahlkreises beantragen und abholen. Dieser muss bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag bei der zuständigen Stelle eingeworfen werden. In besonders geregelten Ausnahmefällen, können Wahlscheine noch bis Sonntag um 15 Uhr beantragt werden. Alle anderen können am Sonntag im Wahllokal ihre Stimme abgeben.

Parteien müssten sich auf den veränderten Wahlkampf einstellen: "Aus dem Wahltag wird ein Wahlmonat. Parteien müssen also schon sehr früh versuchen, Wählerstimmen zu sammeln. Je früher, desto besser", sagt Brettschneider. Dabei gewännen auch die sozialen Medien an Bedeutung: "Die bildorientierten Kanäle Instagram und Youtube werden wichtiger. Aber auch der Dialog mit den Wählerinnen und Wählern über digitale Kanäle wird eine größere Rolle spielen", meint der Politik-Experte. "Eines sollte man jedoch nicht übersehen: Auch derzeit sind andere Wahlkampfkanäle immer noch um Längen bedeutender. Vor allem Plakate und Postwurfsendungen. Am bedeutendsten ist nach wie vor die Berichterstattung der klassischen Massenmedien."

Schlagabtausch der Spitzenkandidaten am Donnerstagabend im SWR

Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der sechs größten Parteien in Baden-Würrtemberg treten am Donnerstagabend gegeneinander an, um von sich und ihren Inhalten zu überzeugen. Zu sehen ist die Spitzenrunde im SWR Fernsehen um 20:15 Uhr, auf swr.de/bw, in der SWR Aktuell App, im SWR Channel auf Youtube und auf SWR Aktuell bei Facebook.