In der letzten regulären Sitzung dieser Legislaturperiode will der Landtag von Baden-Württemberg mehrere Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen. So soll ein Lobbyregister für mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen sorgen, indem dort Organisationen und Verbände aufgeführt werden, die ihre Interessen gegenüber dem Landtag und den Fraktionen vertreten. Das Gesetz soll am Donnerstag ebenso beschlossen werden wie die lange diskutierte Landarztquote. Damit werden 75 Medizin-Studienplätze unabhängig vom Numerus clausus vergeben, wenn sich die Studenten verpflichten, zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet mit Ärztemangel zu arbeiten. Angesichts steigender Fallzahlen bei der Internetkriminalität will Baden-Württemberg eine spezielle Cybersicherheitsagentur schaffen, die Erkenntnisse von Landeskriminalamt und Verfassungsschutz bündeln soll. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht eine Debatte über die Affäre um die Kostensteigerung für den Landes-Pavillon auf der Expo in Dubai.