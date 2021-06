Einigen Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg fehlt wegen der Corona-Zwangspause massenweise an Lernstoff. Der soll nun mit der Hilfe von Studierenden aufgeholt werden.

Hinter den Schülerinnen und Schülern liegen Monate ohne Präsenzunterricht. Während die einen mit den digitalen Lernangeboten gut zurecht kamen, sind andere während der Corona-Krise in einen Lernrückstand geraten. Diese Lernlücken gilt es laut Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) nun festzustellen und zu schließen. Dabei sollen die Schulen im Land in den nächsten Tagen Unterstützung von 550 Lehramtsstudierenden bekommen, so die Ministerin am Montag im SWR.

Studierende gesucht: Mehr Bewerber als Stellen

Wer Lehramt studiert und im vierten Fachsemester ist, konnte sich auf die Stellen bewerben. "Wir haben eine unglaubliche Resonanz bekommen", sagte Schopper. "Wir können gar nicht alle nehmen." Für weitere Bewerberinnen und Bewerber wurde nach Angaben des baden-württembergischen Kultusministeriums eine Warteliste eingerichtet. Das Programm läuft unter dem Namen "Bridge the gap" ("Überbrücke die Lücke") und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die von Lernlücken durch die Corona-Pandemie besonders betroffen sind. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt das Projekt gegenüber dem SWR als wichtige Unterstützung für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte.

Zunächst Förderangebote bis zu den Sommerferien

Zunächst soll es nach Angaben des Kultusministeriums bis zu den Sommerferien ergänzende Förderangebote von bis zu vier Stunden pro Woche an den Schulen geben. Das können Einzel- oder Gruppenangebot sein. Dafür sollen Lehramtsstudierende der Schools of Education und der Pädagogischen Hochschulen Karlsruhe, Schwäbisch Gmünd und Weingarten eingesetzt werden. Sie werden auf Honorarbasis bezahlt. Weitere Förderangebote sollen in den Sommerferien und darüber hinaus folgen.

Die grün-schwarze Regierung befasst sich an diesem Dienstag mit dem Unterstützungsprogramm. Kultusministerin Schopper und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) wollen dann weitere Informationen dazu bekannt geben.