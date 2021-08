In Baden-Württemberg startet heute das Programm Lernbrücken. In den letzten beiden Wochen der Sommerferien sollen Schülerinnen und Schüler so versäumten Stoff nachholen.

An 1.900 Standorten in Baden-Württemberg geht es am Montag mit den sogenannten Lernbrücken los. Mit dem Förderprogramm sollen benachteiligte Schülerinnen und Schüler auf das neue Schuljahr vorbereitet werden. Dabei soll insbesondere der Stoff in den Kernfächern Mathe, Deutsch und Fremdsprachen aufgeholt werden. Denn einige Schülerinnen und Schüler haben durch die coronabedingten Schulschließungen wichtigen Unterrichtsstoff verpasst.

Weniger Teilnehmende als noch im vergangenen Jahr

Das Programm findet in den kommenden beiden Wochen, also in den letzten Wochen der Sommerferien, statt. In dieser Zeit werden mehr als 6.000 Lehrkräfte die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler jeweils vier Stunden täglich unterrichten. Nach Angaben des Kultusministeriums sind darunter auch erstmals 600 angehende Lehrer und 1.000 Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 54.000 Schülerinnen und Schüler an den Lernbrücken teil, 7.000 weniger als noch im vergangenen Jahr. 2020 hatte das Programm erstmals stattgefunden. Das Ministerium führt den Rückgang auf zusätzliche Förderprogramme zurück, wie "Lernen mit Rückenwind" im neuen Schuljahr.

Lernbrücken richten sich an benachteiligte Kinder und Jugendliche

Das Programm richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, die in der Zeit des Fernunterrichts Probleme hatten. In manchen Haushalten hätte es an Laptops oder Internetzugängen gefehlt. Lehrkräfte berichten, dass manche Schülerinnen und Schüler regelrecht abgetaucht seien. Die entsprechenden Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern sind bereits vor den Ferien von den Lehrkräften angesprochen worden. Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) betont, dass sich die Förderung gezielt an diejenigen richte, die es nötig hätten. "Das ist in den Händen der Lehrkräfte, die ihre Schülerinnen und Schüler kennen", so Schopper.

Gewerkschaften: Viele Lehrkräfte nicht von Lernbrücken überzeugt

An dem Programm gibt es aber auch Kritik. Bildungsgewerkschaften wie der Philologenverband befürchten, dass diejenigen, die es besonders nötig hätten, gar nicht kommen würden, weil sie mit ihren Eltern im Urlaub seien. Kritisiert wird auch, dass in diesem Jahr weniger Lehrkräfte teilnehmen als noch im vergangenen. 2020 waren es mit 6.500 teilnehmenden Lehrkräften noch rund 500 mehr.

Die Lehrergewerkschaften begründen das damit, dass das vergangene Schuljahr extrem anstrengend gewesen sei und auch die Lehrkräfte eine Pause brauchen würden. Viele, die vergangenes Jahr dabei gewesen seien, seien auch nicht unbedingt vom Erfolg des Programms überzeugt.