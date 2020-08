Heute beginnen die vom Land angebotenen Nachhilfekurse für die Sommerferien. Die "Lernbrücken" sollen Wissenslücken aus der Corona-Zeit schließen. Doch an dem Programm gibt es auch Kritik.

Für Zehntausende Kinder und Jugendliche geht die Schule ein bisschen früher los. Bereits zwei Wochen vor Beginn des Schuljahrs starten heute in Baden-Württemberg Nachhilfekurse für schwächere Schüler - die "Lernbrücken". Das freiwillige und kostenlose Angebot des Kultusministeriums richtet sich unter anderem an Schüler, die während der Corona-Pandemie Probleme mit dem Unterricht zu Hause hatten oder kaum am Fernunterricht teilgenommen haben, etwa weil ein Rechner fehlte. Außerdem gab es zu manchen Familien keinen Kontakt. Die sogenannten Lernbrücken sollen Wissenslücken aus dieser Zeit schließen.

Mehr als 6.500 Lehrer im Einsatz

In Baden-Württemberg bekommen etwa 61.500 Schüler die Nachhilfe - an allgemeinbildenden Schulen wie Grundschulen und Gymnasien sowie an Berufsschulen. Nachgeholt werden vor allem Mathematik und Deutsch, so das Kultusministerium. Fremdsprachen werden bei den "Lernbrücken" nur in Ausnahmefällen unterrichtet.

6.550 Lehrer sind landesweit im Einsatz. Sie erhalten für jede geleistete Zeitstunde 40 Euro. An einer Grundschule in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) etwa dauert der Zusatzunterricht von 8:30 bis 12 Uhr.

GEW und Opposition kritisieren das Kultusministerium

Von Seiten der Gewerkschaften und der Opposition in Baden-Württemberg gibt es auch Kritik: Man erreiche nicht alle, weil das Angebot freiwillig sei, so GEW-Chefin Doro Moritz. Schüler, die bereits in der Vergangenheit nicht erreicht wurden, hätten in den Sommerferien kaum Interesse, Deutsch und Mathe zu büffeln. Auch die Konzentration auf die Fächer Deutsch und Mathematik reiche nicht aus. Die Landesregierung werde ihrer Verantwortung damit nicht gerecht.

Auch die Oppositionsparteien im Landtag haben zwar grundsätzlich nichts gegen den zusätzlichen Unterricht. SPD und FDP kritisieren aber, die Rahmenbedingungen für die Schulen seien viel zu spät klar gewesen. Darunter hätten Planung und Umsetzung gelitten. Die FDP bemängelt außerdem, dass Lehrer keine wirksamen Möglichkeiten hätten, Eltern zu einem Besuch ihrer Kinder anzuhalten. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch kritisiert, die teilnehmenden Schüler machten nur vier Prozent an der Gesamtzahl der 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg aus.

Nach Ansicht der AfD-Fraktion hätte der Unterricht im vergangenen Schuljahr erst gar nicht ausfallen dürfen. Aus Sicht der Linken-Fraktion reichen zwei Wochen für die entstandenen Lücken im letzten Schuljahr nicht aus.

Auch Elternvertreter hatten Kritik geübt. Der Landeselternbeiratsvorsitzende, Michael Mittelstädt, hatte dem SWR Ende Juli gesagt, das Angebot sei zu kurzfristig anberaumt worden.

Im neuen Schuljahr wird Stoff wiederholt

Wegen der besonderen Umstände sind dieses Jahr alle Schüler versetzt worden, auch wenn sie schlechte Noten hatten - es sei denn, die Eltern haben sich dafür entschieden, dass ihr Kind ein Jahr wiederholen soll. Dass es mit den Lernbrücken allein nicht getan sei, sei der Kultusverwaltung bewusst, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Deswegen werde im beginnenden Schuljahr der Schwerpunkt darauf liegen, Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen.