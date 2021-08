Etwa 54.000 Schülerinnen und Schüler nehmen in diesem Jahr an den sogenannten Lernbrücken teil. In den letzten beiden Sommerferienwochen können sie so Unterrichtsstoff nachholen.

"Mit Lernbrücken gegen Lernlücken": Mit dieser Initiative will das baden-württembergische Kultusministerium verhindern, dass Schülerinnen und Schüler durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Unterrichtsausfall einen Nachteil haben. Rund 54.000 Kinder und Jugendliche haben sich nach Angaben des Ministeriums für das Programm angemeldet. Lernbrücken in BW: Erstmals 1.000 Studierende mit dabei An etwa 1.900 Standorten in Baden-Württemberg heißt es in den letzten beiden Wochen der Sommerferien dann: büffeln, büffeln, büffeln. Dabei unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von rund 6.200 Lehrkräften. Darunter sind laut Kultusministerium auch 600 Referendarinnen und Referendare sowie 1.000 Studierende verschiedener Fachrichtungen. Das ist neu: Beim ersten Durchlauf der Lernbrücken-Initiative im Sommer 2020 wurde das Projekt nur von fertig ausgebildeten Lehrkräften begleitet. Zwei Wochen vor Schulbeginn in Baden-Württemberg Lernbrücken - Nachhilfeprogramm für schwächere Schüler startet Am Montag beginnen die vom Land angebotenen Nachhilfekurse für die Sommerferien. Die "Lernbrücken" sollen Wissenslücken aus der Corona-Zeit schließen. Doch an dem Programm gibt es auch Kritik. mehr... Dass Studierende als Nachhilfelehrerinnen und -lehrer zum Einsatz kommen, ist dabei gar nicht mal so neu. Mittlerweile gibt es neben den Angeboten des Ministeriums verschiedene kostenfreie Nachhilfeangebote von Studierenden. Etwa die im Rahmen der Corona-Pandemie gegründete Initiative "Lern-Fair" oder "Studenten bilden Schüler". Ziel der Lernbrücken: Lernlücken in den Kernfächern schließen Ziel der Lernbrücken für allgemeinbildende sowie berufliche Schulen ist es, Unterrichtsstoff in den Kernfächern aufzuholen, das heißt: in Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen. Schülerinnen und Schüler sollen aber auch im sozial-emotionalen Bereich gefördert werden. Das soll beispielsweise dabei helfen, Lernblockaden zu lösen. Für den Unterricht sind vier Stunden am Tag vorgesehen. Mehr Förderprogramme für Schülerinnen und Schüler in BW Mit 54.000 Teilnehmenden ist die Zahl im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht gesunken. 2020 hatten noch 61.000 Schülerinnen und Schüler an den Lernbrücken teilgenommen. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte das dem SWR gegenüber damit, dass es im Vergleich zu letztem Jahr mehr Förderangebote geben würde. Neben den Lernbrücken finden beispielsweise Sommerschulen statt, im kommenden Schuljahr soll das Bund-Länder-Programm "Lernen mit Rückenwind" dabei helfen, Lernlücken weiter zu schließen.