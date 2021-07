per Mail teilen

Nach monatelangen Schulschließungen in der Corona-Pandemie haben viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg Nachholbedarf. Mit einem Bewerbungsportal sucht das Land Helferinnen und Helfer.

Die baden-württembergische Landesregierung will Tausende Hilfskräfte anwerben, um im neuen Schuljahr Corona-bedingte Lernrückstände an Schulen aufzuholen. Das kündigte Kultusstaatssekretärin Sandra Boser (Grüne) im Bildungsausschuss des Landtags an.

Insgesamt 25.000 bis 30.000 Personen sollen nach den Sommerferien mit Schülerinnen und Schülern Rückstände aufarbeiten. Sie sollen in dem vom Bund geförderten Programm "Rückenwind" mitarbeiten. Boser sagte, in Kürze werde ein Bewerbungsportal für interessierte Helfer freigeschaltet. Angesprochen seien Lehrkräfte und Lehramtsstudierende, aber auch Studierende anderer Fachrichtungen und Pädagogen, etwa aus Nachhilfe-Instituten.

Schulen sollen PCR-Corona-Tests bekommen

Nach Schätzungen des Kultusministeriums braucht mehr als ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler Unterstützung, nachdem wegen der Corona-Krise viel regulärer Unterricht ausgefallen ist. Aktuell läuft bereits das Modellprojekt "Bridge the Gap" des Landes. Bis zu den Sommerferien sollen rund 550 Lehramtsstudierende Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf unterstützen.

Boser kündigte außerdem an, dass im neuen Schuljahr PCR-Tests für die Schulen zur Verfügung stehen sollen. Sie sind genauer als die Schnelltests, die es aber weiter geben wird. Angaben zu den Mengen der jeweils eingeplanten Tests gab es nicht.