Die Universitätsklinik Tübingen hat in einer Studie untersucht, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf Leistungssportlerinnen und -sportler hat. Tausende Menschen in Deutschland und Österreich haben an den Befragungen teilgenommen. Unter anderem ging es darum, ob sich ihre Leistungsfähigkeit verändert hat.

