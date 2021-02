Paketverteilerzentrum in Leimen geräumt - Sendung nicht gefährlich

Das verdächtige Paket, das am Samstagvormittag in einem Logistikzentrum des Paketdienstes DHL in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) aufgetaucht ist, ist ungefährlich. Laut Polizei haben Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg das Paket untersucht.