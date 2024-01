Erneut leichter Anstieg von Sozialwohnungen in BW

per Mail teilen

Die Zahl der Sozialwohnungen in Baden-Württemberg ist auch im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Im Vergleich zu 2006 gibt es heute aber deutlich weniger Sozialwohnungen im Land.

Der Bestand an Sozialwohnungen in Baden-Württemberg ist zum zweiten Mal in Folge leicht gestiegen. Ende 2023 gab es im Land 53.600 Sozialwohnungen, teilt das Wohnungsbauministerium auf SWR-Anfrage mit.

2.600 neue Sozialwohnungen im vergangenen Jahr bedeuten ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2022. Gleichzeitig sind 1.300 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen. Dass es unterm Strich einen leichten Zuwachs von 1.300 Sozialwohnungen gibt, liegt nach Ansicht von CDU-Wohnungsbau-Ministerin Razavi vor allem an den zusätzlichen Mitteln von Bund und Land für die soziale Wohnraumförderung.

Im vergangenen Jahr standen dafür laut Ministerium in Baden-Württemberg 525 Millionen Euro zur Verfügung, für 2024 sieht der Haushaltsplan 551 Millionen Euro vor. Allerdings ist die Zahl der Sozialwohnungen in den letzten 15 Jahren deutlich zurückgegangen: von 91.000 im Jahr 2006 auf 51.000 Sozialwohnungen 2021. Erst seit zwei Jahren gibt es wieder einen leichten Anstieg.