Vier der zehn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die am Donnerstag in Bonn mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2022 ausgezeichnet wurden, arbeiten in Baden-Württemberg. Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten jeweils bis zu 2,5 Millionen Euro, die sie frei für ihre weitere Forschung einsetzen können. Die Preise werden jährlich von der Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verliehen.