Ausgezeichnete Forschung: Leibniz-Preis für vier Wissenschaftler aus BW

per Mail teilen

Vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Baden-Württemberg erhalten die mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierten Gottfried Wilhelm Leibniz-Preise 2022. Das teilte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Donnerstag in Bonn mit. Die deutschlandweit insgesamt zehn Preisträgerinnen und Preisträger seien aus 134 Vorschlägen ausgewählt worden. Mit der Auszeichnung würdigt die DFG "herausragende Arbeiten aus allen Wissenschaftsgebieten". Aus Baden-Württemberg werden Almut Arneth (Ökosystemforschung, Karlsruher Institut für Technologie), Iain Couzin (Verhaltensbiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, Konstanz, und Universität Konstanz), Eileen Furlong (Funktionelle Genombiologie, European Molecular Biology Laboratory Heidelberg) und Mischa Meier (Alte Geschichte, Universität Tübingen) ausgezeichnet. Der Leibniz-Preis wird seit 1986 jährlich von der DFG vergeben und gilt als der renommierteste Forschungspreis in Deutschland.