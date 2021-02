Landsgesundheitsminister Manfred Lucha hat angekündigt, Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher bei der Impfung vorzuziehen. Dies werde voraussichtlich am kommenden Montag in der Gesundheitsministerkonferenz entschieden.

Wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, würden Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher dann in die zweite Priorisierungsstufe eingruppiert. Eine entsprechende Änderung der Bundesimpfverordnung ist derzeit in Arbeit und solle am kommenden Montag in der Gesundheitsministerkonferenz beschlossen werden.

"Auch auf Initiative Baden-Württembergs werden Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher künftig vorgezogen. Denn sie stehen ebenfalls an vorderster Front, wenn Schulen und Kitas jetzt wieder breit öffnen", sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

Impfangebot für alle aus der ersten Priorität

Ab sofort stehe zudem auch der Impfstoff von Astrazeneca in den Kreisimpfzentren und den Zentralen Impfzentren zur Verfügung. Das Land erwartet bis Mitte März rund 450.000 Dosen dieses Impfstoffs. Damit könne jedem und jeder Berechtigten in der ersten Priorität im Alter zwischen 18 und 64 ab sofort ein Impfangebot gemacht werden, hieß es. Somit könnten auch Pflegekräfte, medizinisches Personal sowie Ärztinnen und Ärzte der ersten Kategorie geimpft werden, die bisher noch keinen Impftermin vereinbaren konnten.

Impfstart für zweite Priorität angekündigt

Voraussichtlich zwischen Anfang und Mitte März könne Baden-Württemberg dann auch schon damit beginnen, Impfberechtigte im Alter von 18 bis 64 aus der zweiten Priorität zu impfen, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamts weiter. Das seien zum Beispiel Haus- und Zahnärzte, Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit einem hohen Infektionsrisiko sowie Personen mit einer geistigen Behinderung oder mit Trisomie 21.