Der "Deutsche Lehrkräfte-Preis", den jährlich der Philologenverband und die Heräus-Stiftung verleihen, geht diesmal - unter anderem - an Martin Kohler, einen Realschullehrer in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis). Außerdem werden die beiden Leiter der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe ausgezeichnet: Laut Jury für ihre innovativen Ideen und ihren wertschätzenden Umgang mit den Schülerinnen und Schülern.