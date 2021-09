Lehrer-Gewerkschaften fordern bessere Corona-Schutzmaßnahmen an Schulen in BW

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres in Baden-Württemberg verlangen Lehrer-Gewerkschaften Maßnahmen, mit denen der Präsenzunterricht gesichert werden kann. Es geht unter anderem um Corona-Tests.

Am kommenden Montag beginnt in Baden-Württemberg wieder die Schule. Doch noch immer wird heftig diskutiert, ob die Corona-Schutzmaßnahmen dort ausreichen. Der Berufsschullehrerverband (BLV) will dazu am Mittwochvormittag in Stuttgart die Ergebnisse einer Umfrage unter Berufsschullehrerinnen und -lehrern zu den Schutzmaßnahmen vorstellen. Alle würden sich Präsenzunterricht wünschen, doch bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen fühlten sich Lehrer und Schulleitungen oft überfordert, kritisiert der Verband im Vorfeld.

GEW verlangt PCR-Tests

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) präsentiert am Mittwochvormittag in Stuttgart ihre Forderungen. Sie verlangt unter anderem PCR-Tests an den Schulen, weil die zwei Schnelltests pro Woche nicht immer verlässlich seien. Auch eine Testpflicht für Kitas hält die GEW nach SWR-Informationen für wünschenswert. Bisher hängt es von den jeweiligen Kommunen und Trägern ab, ob an Kitas getestet wird oder nicht.