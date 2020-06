Nach Corona-Ausbrüchen an Schulen im Kreis Göppingen und an einem Gymnasium in Bretten kritisiert der Lehrerverband VBE Kultusministerin Eisenmann. Die Glaubwürdigkeit ihres Ministeriums sei beschädigt.

Die vollständige Öffnung aller Grundschulen und Kitas im Land am Montag ist von mehreren Corona-Ausbrüchen an Schulen in Baden-Württemberg überschattet worden. In einem Gymnasium in Bretten (Kreis Karlsruhe) wurden eine Lehrerin und drei Schüler positiv auf Corona getestet. Die Schule bleibt deshalb bis mindestens Mittwoch geschlossen. Im Landkreis Göppingen gab es Corona-Fälle an fünf Schulen, an einer Grundschule müssen deshalb alle Kinder vorerst zu Hause bleiben.

Lehrerverband befürchtet noch mehr Fälle

Der Lehrerverband VBE zeigte sich alarmiert. "Diese Nachrichten sorgen für Verunsicherung bei den Kollegen, nachdem das Kultusministerium uns gesagt hat, Kinder hätten eine niedrige Viruslast und seien keine Infektionstreiber“, sagte der Vorsitzende des Lehrerverbandes VBE, Gerhard Brand. Das bestärke jene Lehrer und Lehrerinnen, die wegen der Infektionsgefahr für von ihnen betreute Eltern oder Partner oder für sich selbst die Öffnung der Schulen kritisch sehen.

"Das ist ein herber Schlag, der die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in das Ressort von Susanne Eisenmann (CDU) beschädigt." Gerhard Brand, Lehrerverband VBE

Landesregierung stützt sich auf Corona-Studie zu Kindern

Die Landesregierung hatte sich bei der Entscheidung, Grundschulen und Kitas wieder vollständig zu öffnen, maßgeblich auf eine Studie der Unikliniken in Baden-Württemberg gestützt. Danach haben Kinder unter zehn Jahren einen sehr viel geringeren Anteil am Pandemiegeschehen als ursprünglich angenommen. Sie erkranken laut Studie deutlich seltener als Erwachsene und haben dann meist mildere Verläufe mit wenigen oder gar keinen Symptomen.

Kultusministerium BW: Schulen keine coronafreien Inseln

Das baden-württembergische Kultusministerium äußerte sich über Twitter zum Thema und verdeutlichte: "Auch wenn Studien zeigen, dass Kinder bei Corona eine geringe Rolle spielen, bedeutet das nicht, dass es generell keine Infektionen an Schulen geben wird". Es sollte demnach allen klar sein, dass es keine risikofreien Lockerungen geben könne. "Das betrifft alle Lebensbereiche, auch Schule", so das Ministerium weiter. Die Annahme, Schulen seien "coronafreie Inseln", sei "reichlich naiv".

@SWRAktuellBW @VBE_BW @CDU_BW 2/2 Die Annahme, unsere Schulen seien coronafreie Inseln ist reichlich naiv. Die Aussage des VBE, die Coronafälle beschädigen die Glaubwürdigkeit des Kultusministeriums ist absurd, zeigt aber, wie bequem es ist, wenn Probleme auftauchen, pauschal auf das Ministerium zu schimpfen. Kultusministerium BW, Twitter, 29.6.2020, 16:29 Uhr

Wichtig sei es, dass allen Lehrkräften und Erziehern freiwillige Testmöglichkeiten angeboten werden. Das Kultusministerium erwarte deshalb vom Gesundheitsministerium, dass zügig ein eigenständiges und überzeugendes Testkonzept für das pädagogische Fachpersonal entwickelt wird.

Corona-Fälle an sechs Schulen

Nach Angaben des Landkreises Göppingen wurden an fünf Schulen je ein Schüler positiv auf das Virus getestet. Drei Schulen befinden sich demnach in Göppingen, zwei seien in Geislingen. Eine Grundschule sei geschlossen worden. 500 Schüler würden seit Freitag getestet, bislang sei keine weitere Infektion nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Kreises Göppingen. An einem Brettener Gymnasium (Kreis Karlsruhe) fällt bis mindestens Mittwoch der Präsenzunterricht aus. Dort wurde bei drei Schülern und einer Lehrerin das Virus nachgewiesen.

Neu-Ulm: Fast 100 Menschen in Quarantäne

Auch im bayerischen Landkreis Neu-Ulm am Rande der Schwäbischen Alb sind drei Schulkinder und ein Kindergartenkind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Landratsamt Neu-Ulm informierte am Montagnachmittag über die Fälle. Insgesamt hat das Landratsamt 98 Kontaktpersonen der vier infizierten Kinder in Quarantäne geschickt.