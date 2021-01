Vielerorts in Baden-Württemberg waren in der Silvesternacht - wegen des Verkaufsverbots für Feuerwerk - deutlich weniger Raketen am Himmel. So auch im besonders Corona-gebeutelten Pforzheim - wo der Jahreswechsel trotzdem farbenfroh verlief: Mit einer großen Lichtshow, zu einem großen Teil durch Spenden finanziert.