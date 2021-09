Aktionswoche: BW-Agrarministerium klärt über Lebensmittelverschwendung auf

Millionen Tonnen an Lebensmitteln landen jährlich in deutschen Haushalten im Müll. In Baden-Württemberg startet nun die Aktionswoche "Lebensmittelretter", um für das Thema zu sensibilisieren.

Schrumpelige Äpfel, harte Brötchen oder Joghurt, der das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat - Lebensmittel wie diese landen in Deutschland oft im Mülleimer. Rund zwölf Millionen Tonnen an Nahrungsmitteln werden jährlich laut dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Deutschland als Abfall entsorgt, davon allein die Hälfte in privaten Haushalten.

Um für das Thema Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren, startet in Baden-Württemberg nun zum dritten Mal die Aktionswoche "Lebensmittelretter - neue Helden braucht das Land". Das Agrarministerium will dabei vom 29. September bis zum 6. Oktober in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband Baden-Württemberg und Vertreterinnen und Vertretern des Lebensmitteleinzelhandels sowie der Dualen Hochschule in Heilbronn den wertschätzenden Umgang mit Nahrungsmitteln vermitteln.

Auf Social Media gibt es Tipps gegen Verschwendung

Zum Auftakt veranstaltet das Ministerium am Mittwoch (29. September) um 14 Uhr eine Online-Veranstaltung mit verschiedenen Talkrunden, an denen neben Agrar- und Ernährungsminister Peter Hauk (CDU) auch Gäste aus Politik und Wissenschaft teilnehmen werden. Darüber hinaus soll es auf der Homepage und den Social Media-Seiten des Ministeriums eine Woche lang Tipps und Anregungen geben, wie Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag die Verschwendung von Lebensmitteln vermeiden können.

Auch der SWR hat Tipps zusammengestellt, was Einzelpersonen gegen die Lebensmittelverschwendung tun können:

Parallel zum Programm in Baden-Württemberg läuft bundesweit die Aktion "Deutschland rettet Lebensmittel". Anlass ist der internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September. Die Vereinten Nationen (UNO) wollen damit zum einen auf die Vergeudung von Nahrungsmitteln, zum anderen aber auch auf die Klimaschädlichkeit aufmerksam machen.

Bis 2030 will der Bund Abfälle um die Hälfte reduzieren

Der Bund hat bereits 2019 eine Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung verabschiedet. Ziel ist, die Abfälle in Haushalten und Handel bis 2030 zu halbieren. Demnach könnten allein in privaten Haushalten sechs Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, wenn der Lebensmittelabfall in Deutschland um die Hälfte reduziert wird.