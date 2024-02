In Stockach (Kreis Konstanz) tagt traditionell am Schmotzigen Donnerstag das "Hohe Grobgünstige Narrengericht", um einer Persönlichkeit aus der Politik den närrischen Prozess zu machen. In diesem Jahr sitzt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf der "Anklagebank". Weil ein Flug aus Berlin gecancelt wurde, traf Lauterbach verspätet in Stockach ein.