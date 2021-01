Die Masken, die in Baden-Württemberg an Schulen geliefert wurden, sind laut Landesgesundheitsministerium nicht von mangelhafter Qualität. Diesen Verdacht hatte der Philologenverband Ende vergangenen Jahres geäußert und Tests der Masken vom Typ KN95 gefordert. In einem Brief an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, schreibt Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne): Die Bedenken des Lehrerverbands konnten nicht bestätigt werden. Die Dekra habe Stichproben aus verschiedenen Chargen der aus Vlies gefertigten Masken KN95 der Firma Ryzur vorgenommen. Darüber hinaus seien weitere Stichproben aus Schulen gezogen worden. Die Überprüfung habe die Messungen des Philologenverbandes, wonach die Masken nur eine Filtrationsleistung von 85 Prozent hätten, nicht bestätigt. Es seien bei der Anwendung der Prüfmethode für FFP2-Masken Werte von über 99 Prozent gemessen worden. Lediglich bei einer Maske sei dies leicht unterschritten worden.