Laura Philipp will mit zyklusorientiertem Training zum Erfolg,

Laura Philipp aus Heidelberg ist nicht nur eine der besten Triathletinnen der Welt - beim letzten Ironman auf Hawaii war sie Vierte, sie hat auch eine Botschaft an alle anderen Frauen.

Hört mehr auf euren Körper! Sie hat ihr Training umgestellt und an den Rhythmus ihres Körpers angepasst, der sich über den Monat verändert.

Und damit will sie in diesem Jahr bei zwei Ironman Weltmeisterschaften ganz oben aufs Treppchen kommen.