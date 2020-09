per Mail teilen

Die bisherige Juso-Vize-Vorsitzende Lara Herter ist neue Landeschefin. Die 25-Jährige wurde auf der Landesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe am Samstag mit 64,3 Prozent der Stimmen gewählt, wie Juso-Landesgeschäftsführer Jan Hambach mitteilte. Herter war die einzige Kandidatin. Sie ist Gemeinderätin in ihrer Heimatstadt Albstadt im Zollernalbkreis, studiert Wirtschaftsingenieurwesen sowie Energiewirtschaft und arbeitet bei regionalen Stadtwerken. Die neue Landeschefin positionierte sich auf der Versammlung klar gegen eine Zusammenarbeit mit der CDU im Land. Die Landes-SPD müsse jedweder Koalition mit der CDU im Landtag eine klare Absage erteilen, um kein Teil einer "Koalition des Stillstands" zu werden, sagte sie. Herter forderte ein festes Enddatum für den Verbrennungsmotor und einen Mietpreisdeckel für Baden-Württemberg.