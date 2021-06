Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, sperrte die Polizei am Abend erstmals die Freitreppe am Schlossplatz. Innenminister Strobl und Minister Bayaz statteten einen Besuch ab.

Ab 20 Uhr räumte die Polizei am Mittwochabend die Freitreppe am Stuttgarter Schlossplatz. Absperrgitter mit Sichtschutz wurden aufgebaut. Ein Krisen- und Konfliktteam der Polizei sprach mit anwesenden Personen. Nach Angaben der Polizei sprachen die Beamten bis in die Nacht rund 250 Personen im Rahmen von Informationsgesprächen an.

Abgesperrt mit Bauzäunen ist die Freitreppe am Stuttgarter Schlossplatz. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Polizei spricht von friedlicher Nacht

Am frühen Morgen zog die Polizei eine positive Bilanz: "Insgesamt kann die erste Nacht mit und rund um die gesperrte Freitreppe als ruhig und geordnet, als friedlich und entspannt bezeichnet werden", heißt es in einer Mitteilung.

"Die Situation ist recht entspannt", so berichtete SWR Aktuell Reporterin Bernice Tshimanga gegen 22 Uhr. "Auch die Reaktion der jungen Menschen hier ist so, dass viele Verständnis haben. Manche sind etwas entsetzt, dass es so weit kommen muss, dass man diese Maßnahmen ergreifen muss", so die Reporterin. Nur eine Person weigerte sich wohl, den Bereich zu verlassen.

Innenminister Strobl (CDU) und Finanzminister Bayaz (Grüne) besuchten am Mittwochabend den Schlossplatz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Innenminister Strobl und Minister Bayaz vor Ort

Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) kamen am Abend zur Freitreppe. Strobl sprach dem SWR gegenüber von einer fröhlichen und friedlichen Stimmung. Angesprochen auf die Forderungen, die aktuell geltende Sperrstunde der Gastronomie aufzuheben, um die Situation in Stuttgart zu entschärfen, antwortete er: "Natürlich werden wir schnell prüfen müssen, ob wir die Gastronomie wieder länger auflassen. Das ist mit zurückgehenden Inzidenzzahlen und vor allem mit mehr geimpften Menschen ja selbstverständlich."

Videoüberwachung des Schlossplatzes im Gespräch

Strobl sprach sich dafür aus, die Videoüberwachung auf dem Schlossplatz auszuweiten. "Wir müssen schauen, ob wir das mit der Stadt Stuttgart nachschärfen können", sagte der CDU-Politiker. Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Maier (Freie Wähler) zeigte sich gesprächsbereit, will Videoüberwachung aber eher punktuell einsetzen.

Auseinandersetzung am Schillerplatz

Wie schnell sich in der Nacht jedoch Solidarisierungs- bzw. Neugiereffekte ergeben und aufschaukeln können, zeigte laut Polizei ein Vorkommnis am Schillerplatz, unweit des Schlossplatzes. Die Festnahme eines mutmaßlichen Gewalttäters in der Nähe sorgte kurzzeitig für Aufregung. Als daran beteiligte Beamte den Sachverhalt am Schillerplatz genauer klären wollten, wurden sie von rund 40 jungen Männern umstellt und beobachtet. Hintergrund war laut Polizei eine Auseinandersetzung mit Schlägen zwischen bis zu sieben jungen Männern wegen einer Wodkaflasche. Allerdings blieb es friedlich - was die Polizei auch damit begründet, dass sie wegen der Vorbereitungen zur Freitreppen-Sperrung mit einer Einsatzhundertschaft vor Ort war.

Ausschreitungen am vergangenen Wochenende

Vergangenen Samstag hatte es Auseinandersetzungen zwischen jungen Menschen und Polizeibeamten gegeben, als Polizisten Feiernde wegen des geltenden Alkoholverbots und der Corona-Regeln ansprachen. Flaschen flogen in Richtung der Einsatzkräfte. Polizisten wurden nach eigenen Angaben massiv beleidigt und es kam zu Auseinandersetzungen. Fünf Polizisten seien verletzt worden, hieß es.

Verweilverbot am Wochenende und vor Feiertagen

Samstagabends, Sonntagabends und an Abenden vor Feiertagen gilt nun ein Verweilverbot auf der Freitreppe, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages. Zusätzlich setzt die Stadt auf verstärkte Jugendarbeit, um eine Eskalation zu verhindern. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sieht in der Treppe einen Ausgangspunkt für Randale, "weil sie einen regelrechten Bühnen- und Arenencharakter hat." Im SWR sagte er: "Diejenigen, die sich auf Kosten der Polizei produzieren wollten, haben sich vor diese Bühne gestellt und sind stimuliert worden von denen auf der Treppe sitzenden Menschen."

Stadt prüft weitere Angebote, um Konflikte zu vermeiden

Es werde zudem geprüft, ob ab der kommenden Woche sportliche Angebote gemacht werden können: "nach dem Muster Sport um Mitternacht", so Nopper.