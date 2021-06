Den Führerschein pünktlich zum 18. Geburtstag können sich derzeit viele Fahrschüler abschminken. Die Wartezeiten für eine Fahrprüfung sind enorm. Corona spielt eine Rolle - aber nicht nur.

Wann kann Nelly Becker ihre Fahrprüfung ablegen? So wie die 17-Jährige aus dem Ostalbkreis warten derzeit viele andere junge Menschen auf einen Termin beim Tüv. (privat)

Nelly Becker würde gern ihre praktische Fahrprüfung machen. Doch die 17-jährige Fahrschülerin aus Schechingen (Ostalbkreis) bekommt derzeit keinen Termin. Theorieprüfung, Fahrstunden, Sonderfahrten - alles liegt hinter ihr. Jetzt aber heißt es erst einmal warten. "Ich baue natürlich ab, wenn ich nicht fahre", sagt sie und weiß, dass sie wohl weitere Fahrstunden nehmen muss. "Das kostet natürlich Zeit, Geld und ordentlich Nerven."

Nelly Becker ist kein Einzelfall, weiß Heike Hilbig. Die Fahrlehrerin aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat momentan zehn Fahrschülerinnen und -schüler auf "Halde". Das heißt, sie kann sie nicht wie sonst üblich zügig fit für den Straßenverkehr und die Fahrprüfung machen. Stattdessen hängt sie nach eigenen Angaben ständig am Telefon, kämpft um Prüfungstermine und vertröstet ihre Schützlinge wie deren Eltern. Doch so sehr sie sich anstrenge, Kritik komme trotzdem: Arbeitgeber fragten nach, ob es nicht schneller gehe. Eltern wollen wissen, ob sie den Laden nicht im Griff habe. Es komme zu Frust auf allen Seiten.

"Fahrschüler, die sich heute anmelden, kann nicht zugesagt werden, dass sie noch in diesem Jahr ihre Ausbildung abschließen können."

Fahrlehrerverband: längere Fahrprüfungen, aber nicht genügend Prüfer

Seit Anfang des Jahres dauern praktische Führerscheinprüfungen statt 45 nun 55 Minuten. Damit könne eine Person vom Tüv nicht mehr elf, sondern nur noch neun Prüfungen am Tag abnehmen, rechnet Jochen Klima, Vorsitzender vom Fahrlehrerverband Baden-Württemberg, vor. Das sei vorauszusehen gewesen, doch der Tüv als einzige Organisation, die Prüfungen in Baden-Württemberg durchführen kann, habe offensichtlich nicht ausreichend Kapazitäten geschaffen. "Das ist ein riesiges Problem in jedem Landkreis in Baden-Württemberg", sagt Jochen Klima vom Fahrlehrerverband.

"Den Stau bei den Prüfungen kann man nicht wegleugnen."

Der Tüv räumt ein, dass es einen Stau bei den Prüfungen gebe und Prüflinge länger warten müssten als normalerweise. Das könne man nicht wegleugnen, so Vincenzo Lucà vom Tüv Süd. Statt normalerweise zwei bis drei Wochen, müsse man derzeit auch länger warten. Auch bei den Theorieprüfungen komme es zu längeren Wartezeiten. Doch anders als der Fahrlehrerverband macht der Tüv nicht die längeren praktischen Prüfungen und zu wenig Prüfpersonal für die Misere verantwortlich, sondern insbesondere die Corona-Maßnahmen, die dazu geführt hätten, dass während des Lockdowns keine Prüfungen gemacht werden konnten. Diese müssten nun erst einmal abgearbeitet werden.

Prüfungen auch am Samstag und Unterstützung aus anderen Tüv-Abteilungen

Um mehr Personal für Fahrprüfungen zu haben, bietet der Tüv mittlerweile auch Fahrprüfungen am Samstag an. Außerdem setze man Kolleginnen und Kollegen aus der Fahrzeugprüfung ein, um mehr Kapazitäten zu schaffen. Dafür würden je nach Bedarf und wo vertretbar auch kleinere Prüfstellen temporär geschlossen. Wie viele Fahrzeug-Prüfstellen derzeit zugunsten von mehr Fahrprüferinnen und -prüfern geschlossen haben und wie viel zusätzliches Personal dadurch in Baden-Württemberg zur Verfügung steht, dazu konnte der Tüv-Sprecher keine Angaben machen.

Tüv: Wartezeiten vor Fahrprüfungen bleiben vorerst

Er habe volles Verständnis dafür, dass Fahrschulen jetzt länger arbeiten würden, um Ausfälle während des Lockdowns wieder gut zu machen. Doch das funktioniere beim Tüv nicht. "Wir müssen uns an Arbeitsschutzbestimmungen halten." Entsprechend werde es auch während der kommenden Monate weiter zu längeren Wartezeiten kommen, so Vincenzo Lucà.