Das Nachtleben ist zurück. Auch in der Landeshauptstadt. Und damit auch Veranstaltungen, die vor Corona Zehntausende in die Stuttgarter Innenstadt gelockt haben. Diesen Samstag: die Lange Nacht der Museen. In mehr als 40 Ausstellungen, Kulturdenkmälern und sogar im Stuttgarter Rathaus können Künstlerinnen und Künstler ihrem Publikum mal wieder ein wenig näher kommen. Nach zwei Jahren Pause atmet die Stadt regelrecht auf.