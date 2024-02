per Mail teilen

Wegen der wachsenden Zahl an Wildschweinen ruft der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zur verstärkten Jagd auf. Die Tiere verursachten zunehmend Schäden.

Die Wildschwein-Population in Baden-Württemberg hat zugenommen. Deshalb ruft der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) zur verstärkten Bejagung der Tiere auf. Am Samstag war ein 77 Jahre alter Mann in Stuttgart-Süd von einem Wildschwein angegriffen und verletzt worden.

45.000 Wildschweine sind im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg erlegt worden - 40 Prozent weniger als im Jahr davor. In Konsequenz leben auch im Umfeld von Städten immer mehr Wildschweine. Es gebe immer mehr Schäden in Wäldern und auf Wiesen, teilweise würden Wildschweine bei der Nahrungssuche auch Gräber auf Friedhöfen umgraben, sagte Landwirtschaftsminister Hauk dem SWR. Die effiziente Bejagung sei ein Mittel gegen den Populationszuwachs.

Abgesehen von Muttertieren dürften Wildschweine ganzjährig bejagt werden. Die Tierschutzorganisation Peta fordert dagegen jagdfreie Zonen im Umfeld von Städten. Treibjagden würden Wildschweine aus ihren angestammten Gebieten vertreiben. Daher wichen sie in Städte aus, wo sie auch für Menschen gefährlich werden können.