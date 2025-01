per Mail teilen

Nach dem Nachweis von Maul- und Klauenseuche in Brandenburg sind auch Landwirte in Baden-Württemberg beunruhigt. Sollte sich die Krankheit weiter ausbreiten, rechnet die stellvertretende Vorsitzende des Landesbauernverbandes mit dem Schlimmsten. Bei Untersuchungen in den Veterinärämtern wird jetzt daher stärker auf Maul- und Klauenseuche geprüft.