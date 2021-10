Neues Wahlrecht in BW: Wählen ab 16 soll kommen

per Mail teilen

Die Regierungsfraktionen Grüne und CDU haben sich mit der SPD auf eine Reform des Wahlrechts geeinigt. Damit soll auch Wählen ab 16 Jahren möglich sein.

Nach den Plänen von Grünen, CDU und SPD soll es in Baden-Württemberg darüberhinaus ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht ähnlich wie im Bund geben. Mit der Erststimme wird der Wahlkreis-Kandidat oder die Kandidatin direkt gewählt. Die Zweitstimme geht an eine Partei. Die Einführung von Zweitstimme und Landesliste, soll dazu beitragen, dass mehr Frauen in den Landtag gewählt werden.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz bestätigte dem SWR, dass sich die drei Landtags-Fraktionen am Abend auf die Wahlrechtsreform geeinigt hätten: "Wir Grüne sind fest entschlossen das Wahlrecht zu reformieren - und zwar so schnell wie möglich. Das ist quasi die Grundprämisse für uns und unsere Arbeit in den nächsten Wochen."

Wahlrechtsreform ohne FDP

Die FDP trägt die Pläne nicht mit. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke fordert eine Reduzierung von derzeit 70 auf 60 Wahlkreise, damit der Landtag mit Ausgleichs- und Überhangmandaten nicht weiter anwächst und zusätzliche Kosten verursacht.