Winfried Kretschmann hat seine Grünen erneut zu einem Spitzenergebnis geführt, während die CDU eine historische Schlappe verarbeiten muss. Nun ist die große Frage: Mit wem will Kretschmann in seiner absehbaren dritten Amtszeit regieren?

Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg nach der Prognose mit großem Abstand gewonnen. Die CDU stürzte am Sonntag in ihrer einstigen Hochburg ab und steuert auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte zu.

Unmittelbar nach den ersten Ergebnissen haben sich die Verantwortlichen der Parteien über die weitere Zukunft geäußert. Kretschmann will nach seinem Wahlsieg mit allen demokratischen Parteien über eine Regierungsbildung sprechen. Er verstehe das Ergebnis als "Auftrag, unserem Land weiter als Ministerpräsident zu dienen", so der 72-Jährige am Sonntagabend in Stuttgart. Ob er die grün-schwarze Koalition fortsetzen oder ein mögliches Ampel-Bündnis mit SPD und FDP bilden möchte, sagte er nicht. Er versicherte lediglich, bei den Verhandlungen über eine Koalition "ans Ganze" zu denken. Baden-Württemberg brauche eine "verlässliche und stabile Regierung", die einen klaren Kompass habe.

Ähnlich äußerte sich der Landesvorsitzende der Partei, Oliver Hildenbrand. "In diesen Zeiten einen so klaren Vertrauensbeweis zu bekommen, macht uns dankbar", so der Grünen-Politiker im SWR. "Wir wissen heute Abend nicht, mit wem wir wollen", so Hildenbrand über mögliche Koalitionspartner. Man werde im Laufe der kommenden Woche mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen.

CDU zu Sondierungen bereit

Trotz des schlechten Ergebnisses sei man als Christdemokraten zur Verantwortung bereit, so CDU-Generalsekretär Manuel Hagel im SWR. Die CDU sei zu Gesprächen und Sondierungen bereit, so Fraktionschef Wolfgang Reinhart. "Die Bevölkerung des Landes Baden-Württemberg äußert die höchste Priorität für eine Fortsetzung dieser Koalition", sagte er am Sonntagabend.

Der CDU-Landeschef Thomas Strobl hat sich trotz der Verluste seiner Partei für eine Fortsetzung der Koalition mit den Grünen ausgesprochen. "Mein Eindruck ist auch, dass eine Mehrheit der Bevölkerung das möchte", sagte Strobl im SWR. "Ich konnte auch nicht feststellen in den Wochen vor der Wahl, dass es eine Art Wechselstimmung gegeben hat, sondern die Menschen vertrauen dieser Regierung, dieser Koalition."

Die baden-württembergische SPD hofft noch auf die rechnerische Möglichkeit, mit den Grünen eine Zweierkoalition bilden zu können. Nach den ersten Zahlen fehlten nur zwei Sitze für Grün-Rot, so SPD-Generalsekretär Sascha Binder im SWR. Er betonte, mit den Grünen habe man "sehr viele Schnittmengen". Man werde sehen, "vielleicht brauchen wir auch keinen dritten Partner, um diese Schnittmengen für dieses Land umzusetzen."

FDP will Verantwortung in der Regierung übernehmen

Als dieser dritte Partner einer möglichen Ampel-Koalition stünde die FDP bereit. Den Regierungsauftrag hätten die Grünen errungen, so Generalsekretärin Judith Skudelny im SWR. "Da würden wir natürlich bereit sein, mit denen zu sondieren, mit denen zu verhandeln, wie wir Baden-Württemberg besser machen." Man habe die Hoffnung, Verantwortung in einer Regierung übernehmen zu können. Nach ersten Zahlen wäre eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP möglich. Der FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke sieht in dem guten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl einen Auftrag zum Mitregieren. "Unser Anspruch, in Baden-Württemberg mitzuregieren, wurde von der Bevölkerung honoriert", sagte Rülke im ZDF.