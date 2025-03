Am 8. März 2026 soll in Baden-Württemberg der neue Landtag gewählt werden. Dann geht es auch um die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg soll am 8. März 2026 stattfinden. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat bestätigt, dass die grün-schwarze Regierung am Dienstag einen entsprechenden Vorschlag gebilligt habe.

Im nächsten Schritt sollen noch die Landesverbände der im Landtag vertretenen Parteien, die kommunalen Landesverbände und die Kirchen dazu angehört werden. Der Termin gilt aber als sicher. Damit wären in knapp einem Jahr etwa 7,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg zur Wahl aufgerufen.

Kein gemeinsamer Wahltermin mit Rheinland-Pfalz mehr

Von allen Sonntagen im März 2026 sei der 8. März der am besten geeignete für die Landtagswahl, erklärte Innenminister Strobl. Denn bei diesem Wahltermin ende die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge vor Weihnachten, am 23. Dezember 2025. Die Zulassungsentscheidungen würden dann nach Ende der Weihnachtsferien, am 9. Januar 2026, getroffen.

Anders als bei den vergangenen Wahlen wird die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg damit nicht parallel zu der in Rheinland-Pfalz stattfinden. Dort soll am 22. März 2026 gewählt werden, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. "Trotz intensiver Abstimmungen konnte für 2026 kein gemeinsamer Wahltag mit Baden-Württemberg gefunden werden", erklärte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD).

Landtagswahl 2026: Kretschmann tritt nicht mehr an

Nach der Landtagswahl 2026 endet in Baden-Württemberg auch die Ära des ersten grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antreten will. Als Favoriten auf die Nachfolge gelten CDU-Landeschef Manuel Hagel und der designierte grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir.

CDU in Umfragen vorn - Grüne waren Wahlsieger 2021

In den Umfragen liegt die CDU in Baden-Württemberg seit vielen Monaten mit deutlichem Vorsprung vor ihrem grünen Koalitionspartner. Beim BW-Trend im Dezember 2024 lag die CDU bei 33 Prozent, die Grünen kamen auf 22 Prozent. Bei der Landtagswahl im März 2021 hatten die Grünen 32,6 Prozent erreicht, die CDU kam auf 24,1 Prozent, die SPD auf 11, die FDP auf 10,5 und die AfD auf 9,7 Prozent.

BW-Trend vom Dezember 2024 - Sonntagsfrage zur Landtagswahl: