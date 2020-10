Die Wahlprogramme der Parteien für die baden-württembergische Landtagswahl 2021 sind bereits einsehbar. Laut der Naturschutzverbände im Land fehlt in allen Programmen dabei eine Strategie für den Umweltschutz.

Am 14. März 2021 ist Stichtag: In Baden-Württemberg finden dann die Landtagswahlen statt. Bei der Landespressekonferenz des Naturschutzbund Deutschland (NABU) und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wurden am Montag die Kernforderungen der Organisationen an die Parteien vorgestellt. Denn der NABU-Landesvorsitzende Johannes Enssle und die BUND-Landesgeschäftsführerin Sylvia Pilarsky-Grosch finden: In Sachen Umwelt- und Naturschutz ist in den Parteiprogrammen noch Luft nach oben.

"Auch wenn die Corona-Pandemie die Welt in Atem hält, dürfen wir die Klima- und die Biodiversitätskrise als Jahrhundertaufgaben nicht aus dem Blick verlieren. Beide rasen ungebremst voran. Trotz einiger Erfolge für Natur und Umwelt unter der grün-schwarzen Landesregierung muss sich die Landespolitik noch stärker anstrengen als bisher." Johannes Enssle (NABU) und Sylvia Pilarsky-Grosch (BUND)

Zehn Kernforderungen für mehr Klimaschutz

In insgesamt zehn Kernforderungen machen sich BUND und NABU stark für umweltfreundlichere Parteiprogramme. So fordern sie unter anderem, dass das Land Baden-Württemberg bis 2035 klimaneutral werden soll. Das momentan im Klimaschutzgesetz verankerte Reduktionsziel des CO2-Ausstoß von minus 42 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 1990 reiche nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu erreichen, so Pilarsky-Grosch.

Ausbau der erneuerbaren Energien soll beschleunigt werden

Große Hoffnung setzten die Naturschutzverbände auch in erneuerbare Energien. Für Enssle steht fest, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorankommen muss als bisher.

"Das neue Klimaschutzgesetz muss die Ausbauziele für Wind- und Sonnenenergie auf regionaler Ebene verbindlich festschreiben." Johannes Enssle, NABU-Chef

Auch in Sachen Sonnenenergie müsse von Seiten der Regierung nachjustiert werden. Die BUND-Geschäftsführerin fordert eine Solarpflicht bei Dachsanierungen, "damit wir eine Chance haben, die Erderwärmung einzudämmen".

Der ÖPNV soll gestärkt werden

Sorge bereitet den Organisationen vor allem der Verkehr auf den baden-württembergischen Straßen. Denn: die CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr lagen 2017 um zwölf Prozent höher als im Jahr 1990. Pilarsky-Grosch findet, dass keine neuen Straßen mehr gebaut werden dürfen. Stattdessen solle eine Nahverkehrsabgabe den öffentlichen Personennahverkehr stärken.

BUND und NABU sehen auch Erfolge

"Das neue Biodiversitätsstärkungsgesetz war und ist ein Meilenstein in der Naturschutzpolitik des Landes und hat bundesweite Strahlkraft", erklärt Enssle. Doch das Gesetz allein würde noch nicht ausreichen: "Noch ist das Gesetz vor allem ein Katalog von Zielen. Damit wir diese Ziele rechtzeitig und umfassend erreichen, müssen die Parteien nach der Wahl Kurs halten und die notwendigen Mittel bereitstellen. Der Mittelaufwuchs von sechs Millionen Euro pro Jahr im Naturschutzhaushalt ist dafür zwingend erforderlich." Außerdem brauche es Investitionen in die Förderprogramme der Landwirtschaft und für den Artenschutz.

Reaktionen der Parteien stehen noch aus

Noch haben die Parteien nicht auf die Forderungen der beiden Naturschutzverbände reagiert. NABU und BUND erhoffen sich aber, dass sich die Parteien mit den Forderungen auseinandersetzen und ihre Wahlprogramme entsprechend anpassen. "Wir haben nur eine Erde und müssen uns beeilen, sie so zu erhalten, wie wir sie kennen", beenden Enssle und Pilarsky-Grosch ihren Appell.