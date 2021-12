Auftakt der Haushaltsberatungen in BW: Von Ampeln, Krüppelfichten und viel Lametta

Das Geld ist begrenzt, die Krise groß. Wo müssen Prioritäten gesetzt werden? Der Landtag streitet nun drei Tage lang über den kommenden Etat der Regierung. Die Redner geben alles.

Es geht um viel Geld: Rund 57 Milliarden Euro will die baden-württembergische Landesregierung im Haushalt für das kommende Jahr ausgeben. Investiert werden soll unter anderem in Schulen und Kitas, Klimaschutz, Innovationen und die Polizei. Außerdem sollen mit dem Geld die Folgen der Corona-Pandemie abgemildert werden.

Debattenmarathon über 18 Einzeletats

Haushaltsberatungen sind immer ein regelrechter Debatten-Marathon, über 18 Einzelpläne der Ressorts wird diskutiert. Landesregierung und Opposition liefern sich traditionell einen Schlagabtausch. Zum Auftakt am Mittwoch stand der Etat des Staatsministeriums zur Debatte, das dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) untersteht.

Den Anfang im Plenum machte Oppositionsführer und SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Für ihn agiert die grün-schwarze Landesregierung planlos im Gegensatz zur neuen Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP im Bund. Diese sorge für neuen Wind, so Stoch. Er frage sich, ob Kretschmann sicher sei, dass er unter den Bundesländern tatsächlich vorne in der Lokomotive sitze und nicht hinten im Bremserhäuschen.

SPD vergleicht Haushalt mit einer Krüppelfichte

Der SPD-Politiker forderte von Grün-Schwarz mehr Investitionen - etwa in die Bildung. Allein an Überschüssen habe man Milliarden in der Rücklage. Knapp 17 Milliarden Euro an genehmigten Krediten mussten bislang gar nicht angefasst werden. Stoch kritisierte, die Landesregierung habe versucht, an diesen Haushalt ganz viel Lametta zu hängen - so als ob sie aus einer Krüppelfichte einen Weihnachtsbaum habe machen wollen.

FDP: Imagekampagne "The Länd" Gipfel der Geldverschwendung

FDP und AfD warfen der Regierung dagegen vor, zu viel Geld auszugeben. Der Staatshaushaltsplan sei "ein Machwerk der Zwangsbeglückung und des Obrigkeitsstaates", meinte AfD-Fraktionschef Bernd Gögel. Er kritisierte etwa eine Aufstockung der Entwicklungshilfe für das ostafrikanische Land Burundi. Sein Vorwurf: Grün-Schwarz pumpe Steuergeld in korrupte Regime.

Die Liberalen sehen in der "Aufblähung des Regierungsapparates" eine Geldverschwendung. Den Gipfel sieht FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke aber in der Imagekampagne der Landesregierung "The Länd", die 21 Millionen Euro gekostet hat.

Grüne und CDU verteidigen Ausgabenpläne

Ministerpräsident Kretschmann verteidigte die Kampagne und sagte, man müsse manchmal auch den Mut haben, etwas Unkonventionelles zu machen. Die 21 Millionen Euro seien nicht das Entscheidende, so der Regierungschef. Für ihn stehe ganz oben, dass Baden-Württemberg neben Niedersachsen das einzige Bundesland sei, das keine neuen Schulden aufnehmen wolle und das einzige Bundesland sei, das sogar Schulden tilge.

Man werde weder die Schleusen öffnen noch den Hahn zudrehen und entlang der Verfassung diszipliniert und nachhaltig haushalten, so der Grünen-Politiker. Der Fraktionschef vom Koalitionspartner CDU, Manuel Hagel, ergänzte, investieren und Schulden tilgen gehöre zusammen wie Baden und Württemberg.

Regierung plant ohne weitere Schulden

Die Regierung will im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnehmen und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) musste zuvor zahlreiche Wünsche für Mehrausgaben abwehren.

Auch am Donnerstag und Freitag soll der Etat diskutiert werden. Am 22. Dezember - in der letzten Plenarsitzung in diesem Jahr - will der Landtag den Haushalt dann verabschieden.