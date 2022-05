BW-Landtagsdebatte um "Geheimnisverrat" Strobls

Der baden-württembergische Landtag wird am Mittwoch über die Polizeiaffäre um Innenminister Strobl diskutieren. Dabei wird auch über die Zukunft des Ministers Thema sein.

In der Polizeiaffäre fordern die Oppositionsfraktionen SPD und FDP den Rücktritt oder die Entlassung von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Der sieht allerdings keinen Grund zurückzutreten. Die FDP hat die Landtagsdebatte beantragt. Sie will hinterfragen, ob Strobl das rechtsstaatliche Prinzip der Gewaltenteilung verletzt hat. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Nico Weinmann, erklärte, es passe nicht zusammen, dass unter Verschluss gehaltene Dokumente herausgegeben und gleichzeitig Ermittlungen blockiert würden.

Kein guter Regierungsstil?

Die SPD sieht es als schlechten Stil, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu seinem Innenminister und Vize steht und ihm den Rücken stärkt. Deren innenpolitischer Sprecher Sascha Binder kritisierte, das Festhalten an Strobl sei mit den Prinzipien eines guten Regierungsstils nicht zu vereinbaren. Kretschmann hatte zuletzt am Dienstag betont, dass er Strobl glaube, warum er ein vertrauliches Dokument an einen Journalisten weitergegeben habe. Die Begründung sei plausibel, so der Ministerpräsident.

FDP stellt das Vertrauen in Strobl in Frage

Die Weitergabe dieses vertraulichen Dokuments sollte sich nach dem Willen der FDP im Titel der Debatte wiederfinden: "Verrat von oben - wer kann dem Dienstherrn Strobl noch trauen?" Diese Überschrift hatte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) allerdings abgelehnt und erklärt, es sei lange Parlamentspraxis, dass bei Debatten-Titeln "schwere persönliche Vorwürfe unzulässig sind". Deshalb schwächte sie - zum Ärger der FDP - die Überschrift der Debatte ab in "Verdacht der Veröffentlichung von Dienstgeheimnissen - wer kann dem Dienstherrn Strobl noch trauen?"

Bei dem vertraulichen Dokument handelt es sich um das Schreiben eines Rechtsanwalts. Dieser vertritt den höchsten Polizeibeamten im Land, dem sexuelle Belästigung einer Untergebenen vorgeworfen wird. Strobl zufolge hatte der Anwalt ein persönliches Gespräch mit dem obersten Dienstherren der Polizei im Land vorgeschlagen, sprich dem Innenminister. Weil das mit ihm nicht zu machen sei, habe er den Brief einem Journalisten geben lassen, damit der darüber berichtet. So habe er für "maximale Transparenz" sorgen wollen, sagte Innenminister Strobl zu den Vorgängen.

Ermittlungen statt "maximaler Transparenz"

Daraufhin begannen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses, weil der Brief als Teil eines noch laufenden Verfahrens vertraulich war. Strobl hatte daraufhin zugegeben, das Schreiben selbst an die Presse gegeben zu haben. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Journalisten, aber auch gegen Strobl und gegen dessen Mitarbeiter, der das Schreiben in seinem Auftrag weitergegeben hat.