Der Landtag von Baden-Württemberg debattiert heute in einer Sondersitzung über die jüngsten Corona-Beschlüsse. Vor allem die angestrebte Öffnung von Kitas und Grundschulen birgt Brisanz.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die neuesten Corona-Beschlüsse und deren Umsetzung in Baden-Württemberg heute im Landtag erklärt und gegen Kritik verteidigt. Er begründete die verlängerten und teils verschärften Maßnahmen erneut mit der Gefahr durch mutierte Varianten des Coronavirus. "Das bedeutet, dass wir die Zahlen noch schneller senken müssen als bisher", so Kretschmann. Nur so könne man die exponentielle Verbreitung der mutierten Viren im Keim ersticken.

Öffnung der Grundschulen nur schrittweise in halben Klassen

Der Regierungschef verteidigte die geplante Öffnung von Kitas und Grundschulen ab dem 1. Februar. Er sei überzeugt, dass diese Entscheidung "verantwortbar" sei, wenn die Infektionszahlen weiter sinken. Es werde nur eine schrittweise Öffnung bei den Grundschulen geben. Höchstens die Hälfte einer Klasse könne zur selben Zeit unterrichtet werden, sagte Kretschmann. Die Fasnachtsferien vom 15. Februar an werde man nutzen, um nachzuvollziehen, ob sich das Infektionsgeschehen durch die Öffnung geändert habe.

Kretschmann betonte, der Beschluss von Bund und Ländern vom Dienstag lasse dies zu. Auch in anderen Bundesländern seien Kitas und Grundschulen bereits geöffnet. Baden-Württemberg gehe also keinen "Sonderweg" oder beschreite "Nebenpfade". Die weiterführenden Schulen blieben zunächst weiter geschlossen, mit Ausnahmen für Abschlussklassen. Die Bundesregierung hatte gestern noch einmal darauf hingewiesen, dass man mit dem baden-württembergischen Vorgehen nicht einverstanden sei.

"Kinder brauchen andere Kinder wie der Fisch das Wasser"

Der Ministerpräsident erklärte, er habe sich intensiv von Virologen, Epidemiologen sowie Kinder- und Jugendärzten beraten lassen, ob man Kitas und Grundschulen öffnen könne. Es sei klar, dass Kinder unter zehn Jahren deutlich weniger ansteckend seien als Erwachsene. Sie seien kein "Treiber" des Infektionsgeschehens und würden viel seltener schwer krank. Aber je länger der Lockdown dauere, desto mehr litten die Kleinsten. "Sie brauchen andere Kinder wie der Fisch das Wasser." Er warb auch persönlich um Vertrauen für seine Entscheidung: "Ich habe ja den Beruf des Lehrers nicht zufällig ergriffen. Deswegen wiege ich hier auch nicht mit der Viehwaage, sondern mit der Goldwaage."

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat bereits einen Vorschlag für die schrittweise Öffnung aller Schulen vorgelegt. Darin ist auch von Wechselunterricht für die weiterführenden Schulen ab Mitte Februar die Rede.

Kretschmann verteidigt Impfstrategie

Kretschmann wehrte sich außerdem gegen Kritik der Opposition, Baden-Württemberg sei bei der Zahl der Geimpften Schlusslicht in Deutschland. Er verwies darauf, dass der Südwesten bei der Zahl der Zweitgeimpften an erster Stelle stehe. Die aktuellen Lieferschwierigkeiten des Herstellers Biontech/Pfizer führten dazu, dass andere Bundesländer das Impfen einstellen müssten, während Baden-Württemberg wie geplant weiterimpfen könne.

Er wolle jedoch nicht behaupten, dass es reibungslos laufe. Kretschmann nannte Fehlbuchungen, falsche Dateneingaben und Probleme mit der Hotline. Aber: "Die Richtung stimmt." Man komme wie geplant voran.

AfD-Fraktion protestiert mit Plakaten

Bereits zu Beginn der Sitzung sorgten AfD-Abgeordnete mit einer Protestaktion für Unruhe. Die Parlamentarier hielten am Donnerstag großflächige, weiße Plakate hoch mit der Aufschrift: "Grundrechte sind nicht verhandelbar!". Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) forderte die Abgeordneten mehrfach auf, die Plakate herunterzunehmen. Sie erteilte einen Ordnungsruf an einen Abgeordneten. Fast alle AfD-Abgeordneten weigerten sich zudem, im Plenum eine Maske zu tragen.

Abgeordnete der AfD-Fraktion protestierten zu Beginn der Sitzung mit Plakaten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Scharfe Kritik aus der Opposition: "Die Menschen haben die Nase voll"

Die Opposition übte heftige Kritik am Vorgehen der Landesregierung. Die Schritte in der Pandemie seien zu schlecht erklärt, die Landesregierung habe die Menschen nicht mitgenommen und die Wirtschaft im Stich gelassen. Die Impfterminvergabe sei chaotisch - wenn ein Senior nicht schnell genug klicke, sei der Impftermin weg.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch kritisierte, die Landesregierung würde die Maßnahmen nicht gut genug und in allen Sprachen erklären. Nur wenn alle verstehen worum es geht, könnten auch alle mitziehen. Das Vorgehen der Landesregierung schade der Akzeptanz der Maßnahmen und damit der Infektionslage. Die Menschen hätten die Nase voll und seien nicht endlos bereit diesen Weg mitzugehen, so Stoch.

FDP sieht Kretschmann und Eisenmann im Wahlkampfmodus

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke lehnte die weiteren Verschärfungen des Lockdowns ab. Dies stehe im Widerspruch zur geplanten Grundschul-Öffnung und hänge mit der Rolle von Kultusministerin Eisenmann zusammen. "Das ist eben doch dem Wahlkampf geschuldet, weil Sie in Ihrer Regierungskoalition eine Ministerin sitzen haben, die Spitzenkandidatin ist und sich in der Bildungspolitik profilieren will", sagte Rülke.

Grüne und CDU verteidigten die schärferen Maßnahmen. Doch selbst CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart warnte: "Finger weg vom Shutdown der Industrie." Stünden die Bänder im Land still, würde man das wirtschaftlich nicht überleben.