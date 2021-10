per Mail teilen

Die Weichen für Ampelgespräche sind gelegt worden. Annalena Baerbock (Grüne) schlug vor, mit Blick auf die Gemeinsamkeiten mit der FDP und der SPD für die Regierungsbildung zu sprechen. Auch Christian Lindner (FDP) kündigte an, bereits morgen (Donnerstag) zu einem Dreier-Gespräch zusammen zu kommen. Die Weichen für Ampelgespräche sind gelegt worden. Grüne und FDP kündigten Gespräche mit der SPD an. In Stuttgarter Landtag sorgt das bei den Sozialdemokraten für Aufbruchstimmung.