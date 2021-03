Landtagswahl in BW: In diesem Jahr läuft vieles anders

Endspurt bei den Vorbereitungen Landtagswahl in BW: In diesem Jahr läuft vieles anders

Bei der Landtagswahl am Sonntag wird vieles anders ablaufen als sonst. Hygienekonzepte in den Wahllokalen - und natürlich auch im Landtag. Dort wo sich am Wahlabend normalerweise die Menschen dicht an dicht drängen und auf die Ergebnisse warten, musste umgeplant werden.