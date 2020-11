per Mail teilen

Der baden-württembergische Landtag hat am Donnerstag einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zugestimmt. Grüne, CDU, SPD und FDP votierten dafür - die AfD dagegen. Es handele sich um die erste Erhöhung seit der Einführung des Beitragsmodells, so Staatsministerin Theresa Schopper (Grüne). Zum 1. Januar 2021 soll der Rundfunkbeitrag um 86 Cent auf dann 18,36 Euro im Monat steigen. Der Vorschlag dazu kam von der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Diese überprüft den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und stellt auf dieser Grundlage Empfehlungen aus, die die Landtage dann festsetzen können. Damit der Rundfunkbeitrag tatsächlich erhöht werden kann, müssen allerdings bundesweit alle Landtage zustimmen. In Sachsen-Anhalt gibt es dafür bislang keine Mehrheit.