Finanzminister Bayaz: "Nicht alle Wünsche werden im Haushalt erfüllt"

Der neue Haushalt soll ohne neue Schulden auskommen. Große Sprünge seien nicht drin, sagte Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) in seiner ersten Haushaltsrede.

Der Etatentwurf für das kommende Jahr ist in den Landtag eingebracht worden. Der Haushalt umfasst insgesamt knapp 56 Milliarden Euro. Finanzminister Bayaz will keine neuen Schulden aufnehmen und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen.

Investitionen in Klimaschutz und Wirtschaft

Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, will die grün-schwarze Landesregierung Geld für Einzelhandel und Gründerinnen und Gründer in die Hand nehmen. Rund 50 Millionen Euro sollen in den Klimaschutz investiert werden, unter anderem in den Ausbau erneuerbarer Energien und in klimafreundliche Mobilität. So soll es für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende etwa ein 365-Euro-Jahresticket geben, mit dem sie im ganzen Land Bus und Bahn fahren können.

Bayaz spricht vom "Haushalt der Stabilität"

Finanzminister Danyal Bayaz sprach am Mittwoch im Landtag von einem "Haushalt der Stabilität und des Übergangs". Er verteidigte die Regierungspläne gegen Kritik und sagte, trotz der Milliardenausgaben in der Corona-Pandemie mache die Landesregierung gezielte Schritte in die richtige Richtung. Allerdings könnten nicht alle Wünsche erfüllt werden. "Wir machen nicht die ganz großen Sprünge, das gehört zur Wahrheit dazu".

Schulbereich muss zurückstecken

Vor allem im Schulbereich kann nicht alles umgesetzt werden. Zwar sind 130 Millionen Euro eingeplant, um Bildungsrückstände an den Schulen aufzuholen, es soll auch 200 neue Lehrerstellen geben. Aber, so Bayaz, man könne "nicht alles realisieren, was wir uns gerne wünschen würden".

Finanzminister hofft auf gute Steuerschätzung im November

Der Minister hofft aber darauf, dass die Steuerschätzung im November positiv ausfällt und dem Land weitere Spielräume eröffnet. Grund für die begrenzten Spielräume im Haushalt sei vor allem die massive Corona-Krise. Das Land habe sich massiv verschuldet. "So eine Jahrhundertkrise steckt auch der Stärkste nicht einfach weg", so Bayaz.

SPD fordert 365-Euro-Ticket auch für Senioren

Die SPD warf der Landesregierung vor, weder die Zukunft noch den Zusammenhalt des Landes im Blick zu haben. Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch sagte, ausgerechnet in dem Bundesland mit den höchsten Mieten werde nichts in den Wohnungsbau investiert. Stoch forderte ein Investitionsprogramm in Höhe von 400 Millionen Euro.

Die SPD könnte sich außerdem vorstellen, dass das 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr auf alle Senioren ausgeweitet wird. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das allerdings bereits mit Verweis auf eine unsichere Finanzierungsprognose abgelehnt.

Über den Etat-Entwurf beraten will der Landtag erst bei seiner nächsten Sitzung Mitte Dezember. Am 22. Dezember will der Landtag den Haushalt verabschieden.