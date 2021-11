BW-Landtag berät über Weltklimakonferenz in Glasgow

Die Weltklimakonferenz ist in die heiße Phase eingetreten. Weil der Klimaschutz groß im Programm der grün-schwarzen Landesregierung steht, will der Landtag heute darüber beraten.

Am zweiten Tag seiner Plenarsitzung zum Haushalt will der baden-württembergische Landtag heute auf die Weltklimakonferenz schauen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte mit Blick auf die Verhandlungen im schottischen Glasgow zuletzt mehr Entschlossenheit beim Klimaschutz gefordert.

Klimaschutz steht groß im Programm der BW-Regierung

Der Klimagipfel soll laut Zeitplan am Freitag enden. Die Ergebnisse in Glasgow werden auch für die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg von Bedeutung sein, die den Klimaschutz groß im Programm stehen hat.

So wurde beispielsweise in Glasgow das Verbrenner-Aus bis spätestens 2040 beschlossen. Deutschland hat die Initiative nicht unterschrieben. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) äußerte im Gespräch mit dem SWR aber seine Hoffnung, dass das Votum von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CDU/CSU) noch geändert wird:

Atomkraft: Hermann hält nichts davon

Zudem äußerte sich Herrmann kritisch über die Entwicklung im Nachbarland Frankreich, wo Präsident Emmanuel Macron vor kurzem angekündigt hat, mehr Atomkraftwerke zu bauen. Aktuell ist der französische Ort Fessenheim, rund 25 Kilomenter südwestlich von Freiburg, als möglicher Standort für einen neuen Atomreaktor im Gespräch. Das Kraftwerk wurde erst 2020 vom Netz genommen. "In Deutschland ist es undenkbar, dass einer noch eine Rolle rückwärts macht", sagte Verkehrsminister Hermann im Gespräch mit dem SWR.

Über Atomkraft wird derzeit auch heftig in der EU diskutiert. Frankreich und einige weitere Staaten machen Druck, dass Atomkraftwerke Teil der grünen EU-Klimapolitik werden sollen. Auch international erlebt Atomkraft eine Renaissance. In Deutschland hingegen wird der Automausstieg bis Ende 2022 ganz vollzogen sein. Laut Verkehrsminister Hermann werde diese Technologie politisch nur noch von AfD-Abgeordneten befürwortet.

"Wenn wir doch alle Technologien haben, klimaneutral Autos zu bewegen, wäre es doch verrückt, in eine hochgefährliche Energie-Erzeugungstechnologie einzusteigen, die zudem abartig teuer ist, wie wir jetzt bei der Endlagersuche sehen."

Auch Maskenpflicht im Unterricht wird Thema sein

Neben dem Klimaschutz soll beim heutigen Austausch im baden-württembergischen Plenum auch die Landespolitik eine Rolle spielen. Die SPD will mit der Bildungspolitik der Regierung hart ins Gericht gehen. Sicher wird dabei auch die Frage nach der Maskenpflicht im Unterricht wieder eine Rolle spielen. Diskutiert wird auch über die Entscheidung, das Landesgesundheitsamt am Ende des Jahres aus der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Stuttgart zu lösen und in das Sozialministerium einzugliedern.

Am ersten Tag der Plenarsitzung hatte der Landtag bereits am Mittwoch über den Haushaltsplan für 2022 beraten. Unter anderem sieht der Entwurf vor, dass die Regierung im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnimmt und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen will. Zudem will Grün-Schwarz rund 915 Millionen Euro investieren, allerdings fließt der Großteil der Ausgaben in schon länger festgelegte politische Projekte.

SPD-Kritik: "Haushalt der Lustlosigkeit"

Über den Etat für das kommende Jahr wurde heftig gestritten. FDP, SPD und AfD warfen den Regierungsparteien Taschenspielertricks vor. Man habe über den Nachtragsetat für den Doppelhaushalt 2020/2021 neue Kredite aufgenommen, um sich schuldenfrei präsentieren zu können, kritisierte etwa SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Er sprach von einem "Haushalt der Lustlosigkeit".