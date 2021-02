Rund fünf Wochen vor der Wahl ist der Landtag zum ersten Teil einer Doppelsitzung zusammengekommen. Am Mittwoch hat dabei Kultusministerin Eisenmann ein Länder-Abkommen zu Schulen vorgestellt. Kritik an der grün-schwarzen Regierungsarbeit kam dagegen aus der Opposition.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat am Mittwoch im Landtag das im Oktober vereinbarte Länder-Abkommen zu den Schulen vorgestellt. Dadurch sollen Schulausbildung und Schulabschlüsse in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich vergleichbarer werden. Eisenmann wertete das Abkommen als Beweis dafür, dass Bildung in Länderhand bleiben müsse. "Der Bildungsföderalismus lebt", sagte die CDU-Politikerin.

Klar sei: "Nichts wird durch Berliner Zentralismus einfacher, sondern komplizierter." Es sei ein "Trugschluss" zu glauben, dass der Bund besser wisse, was man in der Schule lernen muss. Es sei aber wichtig, dass sich die Länder im Oktober einmütig auf den Vertrag verständigt hätten.

Ministerin: "Sehr hohes Abiturniveau" im Land bleibt

Eisenmann erklärte, es sei überfällig, dass Schüler, Eltern und Lehrkräfte bei einem Umzug von einem Bundesland in ein anderes die Sicherheit hätten, dass Zeugnisse anerkannt werden. Die Ministerin versicherte, das "sehr hohe Abiturniveau" in Baden-Württemberg bleibe auch mit dem Vertrag erhalten und solle auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. "Es geht also nicht darum, Niveau abzusenken oder auf niedrigem Niveau anzugleichen." Baden-Württemberg sei in allen Kommissionen vertreten, die sich um Qualitätssicherung kümmern sollen. Die Angleichung werde schrittweise bis 2025 stattfinden.

Die Kultusministerkonferenz hatte sich Mitte Oktober auf den Vertrag geeinigt. Eisenmann hatte damals von einem "historischen Tag" für die Bildung in Deutschland gesprochen. Hintergrund war, dass seit Jahren in Deutschland darüber gestritten wird, welches Land vermeintlich bessere Schulen oder das beste Abitur hat. In der neuen Vereinbarung sichern sich die Länder nun zu, dafür zu sorgen, dass Schüler bei einem länderübergreifenden Schulwechsel "ihre Bildungslaufbahn bruchlos fortsetzen können". Ein wesentlicher Punkt sind die Abituraufgaben. Hier wollen sich die Länder dazu verpflichten, eine bestimmte Anzahl der Aufgaben aus einem gemeinsamen Pool zu entnehmen.

Debatte über Corona-Krisenmanagement

Daneben hat die SPD-Landtagsfraktion der Landesregierung in der von ihr beantragten aktuellen Debatte Zerstrittenheit vorgehalten. Die grün-schwarze Koalition habe sich in der Corona-Krise in andauernde Streitigkeiten verstrickt, anstatt eine klare Politik in der Krise zu verfolgen. Als Beispiel sieht die Opposition etwa Uneinigkeiten zwischen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Eisenmann (CDU) um Schulöffnungstermine - oder auch den Zwist zwischen Eisenmann und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) an. Die beiden hatten sich vergangene Woche über den Umgang mit Notbetreuung in Kitas und Grundschulen sowie die Teststrategie gestritten.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hielt der Koalition deshalb vor, in der Schulpolitik und beim Impfen versagt zu haben. Statt differenzierter Konzepte in der Corona-Krise gebe es in der Bildung eine "Kopf-durch-die-Wand-Politik à la Eisenmann". Und wenn Lucha nach der Kritik an langen Wartezeiten am Servicetelefon und an erfolglosen Terminvereinbarungen nun seine Strategie umstelle, sei das nur ein erster Schritt, der viel zu spät komme. Er verbat sich auch die Kritik von Ministerpräsident Kretschmann, der Vorwürfe zur Impfpolitik zurückgewiesen und von "Schlaumeier-Debatten hinterher" gesprochen hatte. Stoch sagte dazu: "Ich glaube, dieses Land braucht eher Schlaumeier als ignorantes Weghören."

Grün-Schwarz demonstriert Geschlossenheit vor der Wahl

Die Koalition nutzte die Debatte dagegen für einen Schulterschluss. "Wir sind eine Kampfgemeinschaft gegen diese Krise. Und wir stehen Schulter an Schulter", sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. "So viel Tatkraft wie in den vergangenen zwölf Monaten war noch nie in der Geschichte dieses Landes." Sein Grünen-Kollege Andreas Schwarz lobte ebenfalls die Zusammenarbeit mit der CDU. So habe Grün-Schwarz erst am Dienstag Hilfen für den Nahverkehr und für Eltern vereinbart. "Das ist verlässliche und gute Regierungsarbeit." Über die fünf vergangenen Jahre sagte er: "Wir haben das ganz gut hinbekommen." Beide hielten der SPD vor, das Land schlechtzureden.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke stützte die SPD und hielt der Koalition vor, sie rede ihre Arbeit schön. Die Konflikte zwischen Eisenmann und Lucha seien alles andere als "Schulter an Schulter". Rülke sagte: "Mich erinnert das eher an eine Tortenschlacht aus alten Dick-und-Doof-Filmen."

Weitere Landtags-Sondersitzungen erwartet

Auch nach dieser letzten Landtags-Doppelsitzung vor der Landtagswahl dürfte es bis zum Wahltermin noch die eine oder andere Sondersitzung geben, um nach den Bund-Länder-Treffen die neue Corona-Verordnung zu debattieren.