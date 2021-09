FDP legt sich wegen BW-Koalition mit Kretschmann an

Der baden-württembergische Landtag befasst sich am Mittwoch mit den Auswirkungen der Bundestagswahl. Im Falle einer Ampelkoalition werde das Land laut FDP massiv an Einfluss verlieren.

Das Ergebnis der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag sorgt auch in Baden-Württemberg für Wirbel. Die Meinungen, wie die Regierungsbildung im Bund nun laufen soll, sind sehr verschieden. Auf Antrag der SPD befasst sich der Landtag am Mittwochvormittag mit dem Thema. Fraktionschef Andreas Stoch will dabei offensiv für eine Ampel werben.

Rülke zu Grün-Schwarz: Kretschmann hat ein totes Pferd gesattelt

Im Falle einer Ampelkoalition im Bund wird Baden-Württemberg aus Sicht der FDP massiv an Einfluss in Berlin verlieren. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) habe mit der Entscheidung für Grün-Schwarz im Frühjahr "ein totes Pferd gesattelt", sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Mittwochvormittag im Landtag in Stuttgart. Wenn es im Bund nun wirklich zu einem Bündnis aus SPD, Grünen und FDP komme, habe Kretschmann das Land mit seiner Entscheidung in eine schwierige Lage gebracht. Die Union wäre im Fall einer Ampel in der Opposition. Und Kretschmann habe SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) bei jeder Gelegenheit seine Missachtung präsentiert.

Kretschmann: Ich habe mich nicht verzockt

Der Ministerpräsident wies dies zurück. Er habe bei der Entscheidung für eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition im Frühjahr nicht auf den Bund geschielt, was die "Farben der Saison" sein könnten. Ihm sei es um das Gemeinwohl gegangen, nicht um Taktiererei. "Ich habe mich nicht verzockt, sondern im Interesse des Landes gehandelt", so Kretschmann im Landtag. Auch ein Ampelbündnis im Bund würde den Einfluss von Baden-Württemberg in Berlin aus seiner Sicht nicht schmälern. Kretschmann hatte den grün-schwarzen Koalitionsvertrag aus Baden-Württemberg am Dienstag als eine "gute Blaupause" für den Bund bezeichnet.

Stoch sagte Im Vorfeld der Sitzung der Deutschen Presseagentur: "Die Union, und vor allem auch Armin Laschet, wurde von den Wählerinnen und Wählern als eindeutiger Wahlverlierer zurecht für ihre Verbindung zu Lobbyisten, Maskendeals und für ihre unzureichende Abgrenzung nach rechts abgestraft und abgewählt." Damit gebe es auch für eine Jamaika-Koalition unter einem Kanzler Armin Laschet keinerlei Legitimation.

Strobl für Jamaika-Bündnis

Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobl sieht zwar keinen Regierungsanspruch der CDU, spricht diesen aber auch der SPD ab. Er setzt sich daher für ein Jamaika-Bündnis aus Union, Grünen und FDP als kommende Bundesregierung ein. Er wolle so im Bündnis mit Grünen und FDP Ökonomie und Ökologie versöhnen.

Dagegen gestand CDU-Fraktionschef Manuel Hagel den Wahlsieg der SPD ein. Das eigene Ergebnis sei bitter, sagte er. Für die CDU sehe er keinen Regierungsauftrag, in jedem Fall aber ein Regierungsangebot, das seine Partei machen müsse. Auch die AfD bevorzugt eine Jamaika-Koalition. Laut Fraktionschef Bernd Gögel ist sie im Vergleich zu einer Ampel das kleinere Übel, um den Abstieg des Landes zu bremsen.