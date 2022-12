BW-Landtag debattiert Doppelhaushalt: Klartext von der Opposition

Die Haushaltsdebatte über den Doppelhaushalt für 2023 und 2024 startete am Mittwoch mit heftiger Kritik der Opposition. Doch ein Weihnachtsgeschenk für Ministerpräsident Kretschmann gab es auch.

Zu Beginn der Haushaltsdebatte über den Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 im baden-württembergischen Landtag hat die Opposition zwar scharfe Kritik an der grün-schwarzen Landesregierung geübt, aber auch Humor bewiesen. Am Ende seiner Rede bezog sich FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke nicht auf die Haushaltsmilliarden, sondern auf ein wenige Euro teures Produkt.

Anlass war, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen den Bürgerinnen und Bürgern wegen der Energiekrise empfohlen hatte, öfter mal einen Waschlappen zu benutzen, statt zu duschen. "Deshalb schenkt Ihnen Ihre Opposition zu Weinhnachten einen Waschlappenwärmer", witzelte Rülke. Der grüne Ministerpräsident konterte: "Ich wusste gar nicht, dass es so was gibt."

Für den Ministerpräsidenten gab's zu Weihnachten einen Waschlappenwärmer von der FDP SWR

Investitionen von 1,4 Milliarden Euro

Doch im Zentrum standen die 124 Milliarden Euro, die der neue Etat umfasst. Zunächst verteidigen die Regierungsfraktionen ihre Haushaltsvorschläge. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz lobte den Haushalt als "eine runde Sache".

In den kommenden zwei Jahren will Grün-Schwarz 1,4 Milliarden Euro investieren, vor allem in die Bildung und den Klimaschutz. Auch Soforthilfen soll es für mittelständische Unternehmen in Notlagen geben. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel sieht darin in krisenhaften Zeiten mehr Licht als Schatten. Man könne sich entscheiden, in welchem Team man spiele, so Hagel: "Entweder im ersten Team, wo all jene dazugehören, die jeden Tag über die Dunkelheit klagen, oder man spielt im zweiten Team, bei jenen, die das Licht anmachen."

FDP kritisiert aus ihrer Sicht verfehlte Bildungspolitik

Die Opposition nutzte die Haushaltsdebatte dagegen zu einer Generalabrechnung mit der Arbeit der Landesregierung. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke nahm das Bild des CDU-Kollegen mit Licht und Schatten auf und stellte fest: "Herr Ministerpräsident, wer Ihr Regierungshandeln betrachtet, der hofft eher, dass Ihnen ein Licht aufgeht!" Rülke warf dem Regierungschef eine verfehlte Bildungspolitik vor, weil Baden-Württemberg in allen Studien immer schlechter abschneide.

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel bemängelte, dass zu wenige Flüchtlinge abgeschoben werden würden. "Die Sicherheit der Baden-Württemberger vor importierter, grausamer Gewalt scheint nicht die geringste Rolle in Ihrer Politik zu spielen." Das sei eine Schande, so Gögel.

SPD: Zu wenig Entlastung für private Haushalte

Die SPD hielt Ministerpräsident Kretschmann vor, in der Energiekrise zu wenig für die zu tun, die dringend Hilfe benötigen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch fordert ein Entlastungspaket des Landes in Höhe von 1,5 Milliarden Euro mit einem Härtefallfonds für private Haushalte: "Für Privathaushalte, die unter den aktuellen Umständen - hohe Energiekosten, hohe Lebenshaltungskosten - ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können, haben Sie bisher keinen einzigen Euro aufgewendet."

Der Grünen-Regierungschef wies die Vorwürfe zurück. Die Landesregierung handle und packe die Herausforderungen der Krise an, so Winfried Kretschmann: "Den Liquiditätskredit Plus haben wir für Januar angekündigt, er ist aber bereits im Dezember abrufbar. Handeln statt Backen aufblasen, das ist unsere Politik."