Stillstand an Ostern, Verschärfungen in Hotspots oder Flugreisen in den Urlaub: Es gibt nach wie vor viel über die Ausgestaltung der Bund-Länder-Beschlüsse zu diskutieren. Im Landtag wird dies ausgiebig getan.

Das öffentliche Leben in Baden-Württemberg werde in der Zeit vom 1. bis zum 5. April weitgehend herunter gefahren, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag von Baden-Württemberg. Öffentliche Ansammlungen werden untersagt, kirchliche Gemeinschaften werden gebeten, Gottesdienste rund um die Ostertage virtuell abzuhalten. Dies teilte Kretschmann mit, bevor Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die sogenannte Osterruhe wieder kippte.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch im Landtag in Stuttgart SWR

Außerdem kündigte Kretschmann an, dass die nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr in Coronavirus-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 pro 100.000 Einwohner wieder greifen werde. Zudem werde die Anfang März beschlossene Notbremse in Stadt- und Landkreisen wieder greifen, wenn der Inzidenz-Wert die 100er-Marke überschreitet. Es gelten dort dann die gleichen Regeln, die bis 7. März in Kraft waren.

Regelmäßige Tests für Schüler und Lehrkräfte

Nach den Osterferien sollen alle Kinder und Jugendlichen schrittweise und unter bestimmten Bedingungen wieder in die Schulen zurückkehren können. Man werde alles dafür tun, Kitas und Schulen offen zu halten, so Kretschmann. Dazu werden die Sicherheitsmaßnahmen weiter ausgebaut. In der kommenden Woche werde er mit Vertretern von Lehrkräften, Eltern und Schulleitungen sprechen, um eine weiterführende Strategie nach den Osterferien zu erörtern.

Nach den Ferien sollen nicht mehr nur die Lehrkräfte regelmäßig getestet werden, sondern auch die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht. "Dafür sind zwei Tests an den Schulen pro Woche vorgesehen", so Kretschmann weiter. "Jedenfalls haben wir das Ziel, dass wir perspektivisch allen Klassenstufen eine Chance auf Wechselunterricht einräumen - unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen." Er schloss eine "Testpflicht" nicht aus. "Das loten wir rechtlich aus."

Appell an Unternehmer: Mitarbeiter sollen sich testen können

Der Grünen-Politiker äußerte in seiner Rede zusätzlich einen Appell an Unternehmen, regelmäßig Schnelltests für Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen, die in Präsenz arbeiten müssen - "mindestens einmal die Woche, besser zweimal." Anfang April wolle man sich einen Überblick verschaffen, wie viele Unternehmen im Land solche Tests anbieten. Sollte die Quote zu niedrig sein, werde eine bundesweite rechtliche Verpflichtung für die Unternehmen geprüft, so Kretschmann weiter.

"Niemand zieht die Notbremse leichtfertig. Aber wer sie nicht betätigt, begibt sich in die Gefahr einer fahrlässigen Handlung." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg

Nachdem sich der Ministerpräsident am Dienstag kritisch über Flugreisen von und nach Mallorca geäußert hatte, kündigte er im Landtag eine Testpflicht für Passagiere und die Crew vor dem Abflug an, wenn sie aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Die Bundesregierung habe zugesagt, das Infektionsschutzgesetz entsprechend zu ändern.

Die oppositionelle SPD ging mit verständnissvollen Worten in die Debatte. Er sei nicht hier, um Schuldzuweisungen zu verteilen, so SPD-Chef Andreas Stoch. Den allermeisten Menschen im Land sei es egal, ob die unerfüllten Wünsche und Versprechungen rund um die Coronavirus-Pandemie vom Bund oder den Ländern kommen würden. Es würden Zweifel daran wachsen, dass "das Management der Politik so gut ist, wie es dringend sein sollte", so Stoch. Die Politik sollte aufhören, Dinge zu versprechen, die man nicht einhalten könne. Die jüngsten Beschlüsse der Bund-Länder-Runde würden zahlreiche Fragen aufwerfen, hätten aber kaum Lösungsvorschläge unterbreitet.

Scharfe Kritik an der angedachten Absage von Präsenzgottesdiensten an den Osterfeiertagen äußerte AfD-Fraktionschef Bernd Gögel. Auch die angedachte Osterruhe an Gründonnerstag erntete wenig Zustimmung. "Es könnte ja sein, dass dieser Tag ein vorgezogener Aprilscherz war", so Gögel.

Weitere Bund-Länder-Schalte mit der Kanzlerin

Am Vormittag lud Merkel kurzfristig erneut die Ministerpräsidenten der Länder zu virutellen Beratungen ein. Eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs war gegen 11 Uhr anvisiert. Kretschmann entschuldigte sich dafür, deshalb frühzeitig die Landtagssitzung verlassen zu müssen.

Als erste Erkenntnis wurde bekannt, dass Merkel nach der massiven Kritik der vergangenen Tage entschied, den Bund-Länder-Entscheid zur sogenannten Osterruhe zu stoppen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.