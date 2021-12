Direkt nach Weihnachten sollen in Baden-Württemberg strengere Corona-Regeln gelten. Darüber und über eine erneute Testpflicht in der Gastronomie wurde am Mittwoch im Landtag diskutiert.

