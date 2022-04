BW-Landtag soll über Entlassung von Gesundheitsminister Lucha abstimmen

SPD und FDP wollen heute im Landtag über den Rauswurf von Gesundheitsminister Lucha aus der Regierung abstimmen lassen. Der Antrag hat aber wohl kaum Chancen auf Erfolg.

Die Opposition aus SPD und FDP sägt am Stuhl von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Sie will, dass der 61-Jährige von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) aus der Regierung geworfen wird. Sozialdemokraten und Liberale werfen dem Minister "eklatante Fehlleistungen" in der Pandemie-Politik vor.

SPD und FDP werfen Lucha Versagen vor

Lucha habe beim Schutz von Alten- und Pflegeheimen in der zweiten Welle der Corona-Pandemie versagt, so die beiden Oppositionsparteien. Besucherinnen und Besucher hätten sich lange nicht testen lassen müssen und die Testpflicht für Beschäftigte sei zu spät umgesetzt worden, heißt es unter anderem in dem Antrag zur Entlassung. Der Minister habe zudem die Öffentlichkeit über die Todeszahlen in Alten- und Pflegeheimen falsch informiert und Zustände dort beschönigt.

Auch beim Start der Impfkampagne habe Lucha versagt. Das Fass zum Überlaufen gebracht habe aber sein jüngster Vorstoß zum baldigen Ende der pandemischen Corona-Lage. Das habe komplette Irritation in der Bevölkerung ausgelöst.

Kretschmann sieht keinen Grund für Luchas Entlassung

Ministerpräsident Kretschmann hatte sich zwar von Luchas Vorschlag distanziert, eine Entlassung seines Ministers aber abgelehnt. Er wisse nicht warum, so der Ministerpräsident. Lucha habe keine schweren Fehler gemacht und auch keinen Schaden angerichtet. Es habe Fehler in der Kommunikation gegeben, aber daraus sei nichts gefolgt, befand Kretschmann.

Zweidrittelmehrheit im Landtag für Luchas Entlassung notwendig

Im Unterschied zum Bundestag kann der baden-württembergische Landtag laut Landesverfassung auch für die Entlassung von Mitgliedern der Regierung sorgen. Wenn zwei Drittel der Abgeordneten für einen Rauswurf stimmen, muss sich der Ministerpräsident von einem Regierungsmitglied trennen. Doch von solch einer Mehrheit ist die Opposition in Baden-Württemberg weit entfernt, auch wenn die AfD-Fraktion geschlossen mitstimmen sollte. Die drei Fraktionen stellen gemeinsam nur 54 der 154 Abgeordneten im Landtag. Die Koalition aus Grünen und CDU hat 100 Mandate.