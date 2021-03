Im Stuttgarter Landtag gibt es immer noch wenige Abgeordnete mit Migrationshintergrund. Der Frauenanteil ist gestiegen - dennoch sticht Baden-Württemberg in diesem Bereich bundesweit hervor.

Nach der Landtagswahl vom 14. März sind Abgeordnete mit Migrationshintergrund in Baden-Württemberg weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Nur 14 von 154 neu gewählten Abgeordneten hätten eine Einwanderungsgeschichte, teilte der Mediendienst Integration, eine Informationsplattform für Journalisten in Berlin, am Dienstag mit. Das entspreche 9,1 Prozent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg haben laut dem Mediendienst 33,8 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund.

Der Landtag in Stuttgart: Nur 14 von 154 neu gewählten Abgeordneten haben einen Migrationshintergrund dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Höchster Anteil bei den Grünen

Die meisten Abgeordneten mit Migrationshintergrund befänden sich in den Reihen der Grünen, nämlich neun Personen - was 15,5 Prozent aller Abgeordneten der Partei entspreche. Zu ihnen zählt die wohl prominenteste Abgeordnete mit Migrationshintergrund: Muhterem Aras, die für den Wahlkreis Stuttgart I seit 2011 im Landtag von Baden-Württemberg sitzt, seit 2016 als Landtagspräsidentin.

Nach den Grünen folgen die AfD mit zwei Abgeordneten mit Migrationshintergrund (11,8 Prozent) sowie jeweils eine Person bei CDU (2,4 Prozent), SPD (5,3 Prozent) und FDP (5,6 Prozent). Die Zahl der Abgeordneten mit Einwanderungsgeschichte habe sich damit im Vergleich zur letzten offiziellen Erhebung verdoppelt: Im Jahr 2015 hatten laut Integrationsmonitoring der Länder sieben von 138 Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg einen Migrationshintergrund, das waren 5,1 Prozent.

Der Mediendienst Integration hatte vor der Landtagswahl die fünf aussichtsreichsten Parteien (Grüne, CDU, AfD, SPD, FDP) nach Kandidaten mit Migrationshintergrund abgefragt, Online-Profile der Erstkandidatinnen und -kandidaten ausgewertet sowie bei Bedarf Kontakt zu den Personen.

Frauenanteil im Landtag steigt nach der Wahl

Dem künftigen Landtag werden nach Auskunft des Statistischen Landesamtes 45 Frauen angehören, derzeit sind es 38. Der Frauenanteil steigt demnach auf 29,2 Prozent (2016: 24,5). Den höchsten Frauenanteil weisen die Grünen mit 48,3 Prozent aus, den niedrigsten die AfD mit 5,9 Prozent. Es folgen die CDU mit 26,2 Prozent, die SPD mit 15,8 Prozent und die FDP mit 11 Prozent.

Zur Landtagswahl hatten anteilig deutlich mehr Frauen kandidiert als bei der vergangenen Wahl vor fünf Jahren. Von den 880 Kandidaturen kamen nach kürzlichen Angaben der Statistiker 235 von Frauen. Bereits seit vielen Jahren bleibt der Frauenanteil im Landtag von Baden-Württemberg aber deutlich hinter dem der anderen Bundesländer zurück. Der Stuttgarter Landtag ist bundesweit das einzige Landesparlament, in dem noch nie ein Frauenanteil von wenigstens 30 Prozent erreicht wurde. Der Spitzenreiter Hamburg kommt dagegen mit 43,9 Prozent Mandatsträgerinnen auf eine fast paritätische Zusammensetzung, wie die Landeszentrale für politische Bildung auf ihrer Homepage erklärt.

Insgesamt ist erkennbar, dass der Frauenanteil in den vergangenen Jahrzehnten im Landtag gewachsen ist. Ein Frauenanteil von zwei oder drei Prozent war in den 50ern und 60er Jahren normal. 1976 lag der Anteil erstmals bei 5 Prozent. Erst 1980 begann langsam aber stetig der Frauenanteil nach jeder Wahl größer zu werden (ausgenommen einem Rückgang 2011). Innerhalb der vergangenen Legislaturperiode ist der Frauenanteil von 24,5 auf 25,9 Prozent durch Nachrückerinnen gestiegen.