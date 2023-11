Kretschmann: Alles tun, um Gefühl der Sicherheit wiederherzustellen

Der baden-württembergische Landtag gedachte am Donnerstag der Progrome gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland vor 85 Jahren. Aber es ging auch um die jüngsten Angriffe auf Israel durch die Terrororganisation Hamas - und die antisemitischen Parolen und Drohungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen in vielen deutschen Städten. "Um diese abscheulichen Massaker zu verurteilen, muss man vom Nahostkonflikt nichts verstehen", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei einer emotionalen Debatte im Landtag. Man müsse nicht einmal etwas davon gehört haben, um sich klar und ohne jedes Aber gegen diesen Terror zu stellen und ihn ohne Wenn und Aber zu verurteilen, so Kretschmann.