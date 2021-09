Landkreiswechsel: Gehört Geislingen bald zum Alb-Donau-Kreis?

In Geislingen im Landkreis Göppingen hat sich eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger am Sonntag für die Prüfung eines Landkreiswechsels ausgesprochen - ein erster Schritt für einen möglichen Austritt aus dem Kreis Göppingen und den Übertritt in den Alb-Donau-Kreis.

Sendung am Mo. , 27.9.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW